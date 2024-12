Suzano e AEMA lançam projeto “Um por todos e todos por elas” em Americana

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, comemora o início das atividades do projeto “Um por todos e todos por elas”, que tem como objetivo promover e fomentar o futebol feminino nas comunidades dos bairros Jaguari e Nova Carioba, em Americana. Desenvolvida em parceria com a Associação Esportiva Meninas de Americana (AEMA), a iniciativa foi lançada oficialmente nesta sexta-feira (6/12), em evento realizado no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Professora Maria Nilde Mascellani”, no Jaguari, com a participação de representantes da Suzano, da AEMA e da Prefeitura de Americana.

O projeto terá duração de 12 meses e beneficiará cerca de 80 meninas com idades entre 6 e 11 anos, que frequentam a rede de ensino pública e/ou são atendidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município. As inscrições para participar dos treinos de futebol feminino ainda estão abertas e podem ser feitas por pais ou responsáveis de meninas interessadas pelos telefones (19) 98131-2912 e (19) 97161-2240 ou pelo e-mail asesvoluntario@yahoo.com.br.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e projetos como o ‘Um por todos e todos por elas’ refletem nosso compromisso com a construção de um mundo mais justo, humano e sustentável. A prática esportiva é uma poderosa ferramenta de transformação social, capaz de formar cidadãos conscientes e comprometidos com um futuro melhor, e estamos orgulhosos de poder contribuir com ações que gerem impacto positivo nas comunidades onde estamos presentes”, destaca Adriano Silva Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

Luiz Antônio de Matos, presidente da AEMA, valoriza a parceria com a Suzano no desenvolvimento deste projeto. “Consideramos extraordinária essa parceria com a Suzano, pois irá nos ajudar a executar o projeto com excelência. Com os recursos disponibilizados podemos investir na qualidade das nossas ações, na compra de bons materiais e na validação dos profissionais envolvidos. Nosso objetivo é promover a qualidade de vida às crianças beneficiadas e gerar um impacto positivo junto às comunidades de Americana, abrindo novos horizontes para as meninas participantes e ajudando na formação da cidadania de cada uma delas ao disseminar valores como solidariedade e equidade”, comenta.

A iniciativa ‘Um por todos e todos por elas’ faz parte do programa “Falando de Sustentabilidade” da Suzano, que promove o mapeamento de organizações e entidades sociais locais para atuar em projetos que promovam o desenvolvimento social, ambiental e cultural da população de municípios de atuação da empresa com o objetivo de fortalecer o relacionamento com as comunidades locais.

Ao todo, são sete projetos nas áreas de esporte, cultura, geração de renda e conservação do meio ambiente, a serem desenvolvidos nos municípios paulistas. Além de Americana, os projetos serão realizados em Caçapava, Capão Bonito, Guararema, Jacareí, Santa Branca e Suzano, beneficiando mais de 2,3 mil pessoas no Estado de São Paulo. Todos os projetos estão conectados aos principais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Sobre a AEMA

A AEMA (Associação Esportiva Meninas de Americana) é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2017 com o objetivo de promover a inclusão social do público feminino na comunidade através do esporte, com foco na modalidade futsal.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página: https://www.suzano.com.br/