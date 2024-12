Programação de Natal de Nova Odessa começa neste sábado

A programação do “Um Natal Musical 2024” promovida pela Prefeitura de Nova Odessa com apoio da Re Virada Regional de Cultura da RMC (Região Metropolitana de Campinas) começa neste sábado e domingo à noite, na Praça Central José Gazzetta, na esquina das avenidas Dr Carlos Botelho e João Pessoa. Totalmente gratuita, a programação deste ano inclui novamente Festival de Food Trucks, Feirinha de Artesanato, brinquedos, apresentações musicais e artísticas no palco e a abertura do Comércio em horário estendido – além da “Casa do Papai Noel” na Estação Ferroviária, para as crianças de todas as idades.

Neste sábado (07/12), na abertura do evento às 19h, o público vai curtir o espetáculo “A Fábrica Mágica do Papai Noel”, da Catavento Brasil Produções, que promete encantar crianças e adultos. No domingo (08/12), a partir das 18h, serão duas atrações: a apresentação dos alunos da Castelinho Educação Infantil e, em seguida, o show do Bee Gees Cover Brazil.

A programação do “Um Natal Musical 2024” preparada pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura prossegue até o dia 22, sempre de quinta-feira a domingo, a partir das 18h. Serão shows musicais, espetáculos teatrais, apresentações de escolas da cidade, uma edição especial do Projeto “Cinema no Bairro” e muito mais– tudo em apoio ao Comércio da cidade, que abre até mais tarde e aos finais de semana em dezembro.

Veja a programação cultural completa:

07/12 (sábado) – Espetáculo de abertura com a Chegada do Papai Noel (19h)

08/12 (domingo) – Castelinho (18h) | Bee Gees Cover Brazil (19h30)

12/12 (quinta) – Cantata de Natal Colégio Conexão Educação Infantil (19h)

13/12 (sexta) – Cantata de Natal Colégio Conexão Ensino Fundamental (19h)

14/12 (sábado) – Coral & Dança Melhor Idade | Classical Queen (20h)

15/12 (domingo) – Espetáculo de Natal da Catavento (19h30)

19/12 (quinta) – Concerto Banda Sinfônica Grandes Clássicos Disney

20/12 (sexta) – Coral Segunda Igreja Batista (18h) | Cinema no Bairro (20h)

21/12 (sábado) – artista local 18h30 & Abba Cover (20h)

22/12 (domingo) – Espetáculo de Natal com Papai Noel Cantor (19h30)

TREM ILUMINADO

O Projeto “Rumo ao Natal” deste ano vem com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, passando por mais de 90 municípios paulistas entre os dias 02 e 22 de dezembro. No dia 16/12, entre as 19h e as 23h, a composição deve passar por Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Indaiatuba, Salto e Itu.

As locomotivas C30-7, General Electric Transportation, sendo uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

COMÉRCIO

As lojas de rua do Comércio de todas as regiões de Nova Odessa já iniciaram na quinta-feira (05/12) o horário estendido de fim de ano, que visa fomentar as vendas para o Natal. O período é considerado o de maior movimento no ano, muitas vezes dobrando o faturamento em relação aos meses em que não há datas especiais.

Assim, o Comércio da cidade passa a atender das 9h às 22h de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h aos sábados (dias 07, 14 e 21/12), das 9h às 15h aos domingos (15 e 22/12), das 9h às 17h na véspera de Natal (24/12) e das 9h às 13h na véspera de Ano Novo (31/12).

COMPRAS PREMIADAS

A Campanha “Magia de Natal” da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa) já está rolando e vai distribuir 4 vales compras no valor de R$ 500,00 cada, um micro-ondas, uma assistente digital Alexa, um liquidificador, um celular Samsung e um notebook. Para concorrer aos prêmios, os consumidores da cidade e da região devem comprar seus presentes em uma das lojas participantes e pedir seu cupom individual, que traz um código digital do tipo QR Code único.

Em seguida, a pessoa deve baixar em seu celular e se cadastrar no aplicativo da Associação Comercial (o “ACINO Nova Odessa Mobile”). A cada compra, conforme o valor mínimo estabelecido pelo lojista, o consumidor recebe um cupom da loja com um QR Code. Depois, é só usar o app da ACINO para “ler” o QR Code e pronto: o consumidor já está concorrendo aos prêmios.