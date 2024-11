Bill emplaca Andreia na Alesp com A do Prado

Após ser derrotado nas urnas em Nova Odessa, o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) garantiu a permanência da família em cargos públicos. Sua esposa, Andrea Souza, foi nomeada no gabinete do deputado André do Prado, presidente da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Desde o último dia 13, Andrea ocupa o cargo de Auxiliar Legislativo.

BASTIDORES

A nomeação da esposa de Bill gerou descontentamento nas pessoas que ainda aguardavam que o ex-prefeito conseguisse abrigá-las em algum cargo.

