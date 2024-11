Grupo Germânica recebe homenagem da Equipe de Natação da Sociedade Hípica de Campinas

O esporte é fundamental para o desenvolvimento físico, mental e social de crianças e adolescentes. É inspiração para uma vida mais ativa e promissora. E para estimular não apenas o desempenho esportivo, mas também incentivar jovens e adultos a buscar um caminho mais saudável e desafiador, o Grupo Germânica, uma das maiores redes de concessionárias do interior de São Paulo, apoia diversas modalidades esportivas em Campinas e região, como natação e futebol.

Recentemente, o Grupo Germânica recebeu uma homenagem da Equipe de Natação da Sociedade Hípica de Campinas, um dos clubes mais tradicionais da cidade. O reconhecimento foi uma forma que os alunos encontraram para agradecer o apoio e o patrocínio do Grupo Germânica.

“A Equipe de Natação da SHC gostaria de expressar sua mais profunda gratidão pelo apoio e patrocínio recebido. Sua generosidade e compromisso com o esporte nos permitiram alcançar nossos objetivos e superar desafios. Sua contribuição foi fundamental para o nosso sucesso e não pode ser medida apenas em números. Você fez parte da nossa jornada, compartilhando conosco momentos de vitória e crescimento”, cita a homenagem entregue ao Grupo Germânica.

Evandro Garms, diretor do Grupo Germânica, afirma que a parceria com as iniciativas esportivas de Campinas e região reforça o compromisso da rede com o desenvolvimento esportivo e social da comunidade. “O esporte é muito mais do que competição. É uma oportunidade de incentivar jovens talentos a seguirem seus sonhos, enquanto aprendem lições que vão levar para toda a vida”, comentou.

A Equipe de Natação da SHC é destaque em diversas competições realizadas no país e acumula inúmeras medalhas, em diferentes categorias. O apoio do Grupo Germânica tem sido fundamental para os nadadores participarem de palestras direcionadas à saúde, treinamento, além de muito convívio com outras metodologias de trabalho.

