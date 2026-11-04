O Papa Leão XIV nomeou, na manhã desta quarta-feira (4), o bispo Dom Carlos José de Oliveira como novo bispo diocesano de Limeira, no interior de São Paulo. O anúncio foi feito pela Santa Sé, marcando o início de uma nova etapa na história da Diocese de Limeira, que neste ano celebra 50 anos de sua criação.

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Dom Carlos José, de 59 anos, é natural de Botucatu (SP) e, desde abril de 2019, estava à frente da Diocese de Apucarana, no Paraná. Com uma trajetória dedicada à formação teológica, à evangelização e ao serviço pastoral, o religioso foi escolhido para suceder Dom José Roberto Fortes Palau, nomeado arcebispo de Sorocaba (SP) em janeiro deste ano.

Desde março, a Diocese de Limeira está sob a responsabilidade do administrador diocesano, padre Cassio Roberto Rossette, eleito pelo Colégio de Consultores para conduzir a Igreja particular durante o período de sede vacante.

Em nota oficial de acolhida, padre Cassio manifestou alegria e gratidão pela nomeação do novo bispo, destacando a importância da comunhão e da continuidade da missão evangelizadora.

“A chegada de Dom Carlos José representa um novo capítulo na história da Diocese de Limeira, que neste ano celebra seu Jubileu de Ouro, recordando cinco décadas de evangelização, serviço e testemunho cristão. Recebemos nosso novo bispo com o coração aberto, na certeza de que sua experiência pastoral, sua dedicação à Igreja e sua disposição para o serviço contribuirão para fortalecer a unidade, a comunhão e a missão evangelizadora de nossas paróquias e comunidades”, destacou o administrador diocesano.

A nomeação ocorre em uma data significativa para a Igreja Católica: 4 de novembro, memória litúrgica de São Carlos Borromeu, bispo, reconhecido por sua dedicação à formação do clero, à renovação pastoral e ao cuidado com os fiéis.

Trajetória e formação bispo Dom Carlos

Dom Carlos José de Oliveira nasceu em 17 de outubro de 1967, em Botucatu, no interior paulista. É filho de Mario Salvador de Oliveira e Maria Aparecida Santi de Oliveira.

Ingressou no Seminário São José e cursou Filosofia e Teologia na Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Foi ordenado diácono em 8 de dezembro de 1991 e sacerdote em 4 de outubro de 1992.

Entre 1994 e 1996, realizou mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Posteriormente, concluiu o doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 2016.

Ao longo de sua trajetória sacerdotal, desempenhou diversas funções na Arquidiocese de Botucatu, entre elas a de pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista (SP). Também atuou na formação teológica, na Pastoral Familiar, na coordenação pastoral e como vigário-geral da Arquidiocese de Botucatu

Sua experiência inclui ainda atividades como professor de Teologia, assessor do Encontro de Casais com Cristo (ECC) e coordenador de Pastoral da Província Eclesiástica de Botucatu.

Ministério episcopal

Em 12 de dezembro de 2018, foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da Diocese de Apucarana, no Paraná. Sua ordenação episcopal ocorreu em 19 de março de 2019, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista. A posse como bispo diocesano de Apucarana aconteceu em 6 de abril do mesmo ano, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Durante seu ministério episcopal em Apucarana, desenvolveu atividades voltadas à evangelização, à formação cristã e ao acompanhamento das comunidades, paróquias, movimentos e pastorais.

Seu lema episcopal é “Cum Maria Matre Iesu”, expressão latina que significa “Com Maria, Mãe de Jesus”, evidenciando a espiritualidade mariana que acompanha sua missão na Igreja.

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