O Clube de Xadrez de Americana (CXA) agora tem uma parceria com o Colégio Antares (Unidade 3, Av. Armando Salles de Oliveira), onde realizamos encontros todo mês, com aulas de professores e partidas livres. O primeiro encontro na nova sede, em 28/10, reuniu cerca de 30 pessoas no mesmo salão, de crianças a veteranos.

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Quem somos: um grupo aberto e gratuito que reúne gente de todas as idades e níveis, de quem está aprendendo a mexer as peças a jogadores experientes. Além dos encontros presenciais, temos torneios internos e torneios online.

O que queremos: ser o ponto de encontro do xadrez em Americana, com encontros sempre cheios e membros representando a cidade em competições. Para isso buscamos novos parceiros, como escolas, faculdades e empresas.

O próximo encontro será na terça, 17/11, das 18h30 às 21h, no Antares.

Clube de xadrez

Instagram: @clube_xadrez_americana

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