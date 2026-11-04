O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana recebeu 16.891 visitantes em outubro. Considerando os 24 dias de funcionamento no mês, de quarta-feira a domingo, a média foi de aproximadamente 704 pessoas por dia.

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O maior movimento foi registrado em 12 de outubro, durante a comemoração do 42º aniversário do zoológico, que recebeu 3.849 visitantes. Para celebrar a data, a equipe preparou uma programação especial com atividades de educação ambiental e entretenimento.

“Apesar das constantes chuvas de outubro, conseguimos ter muitas visitas no mês. O Parque Ecológico tem um importante papel para a conservação das espécies e visitá-lo é sempre bom para relaxar e se conectar com a natureza”, destacou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“A Prefeitura busca cuidar da melhor forma possível do Parque Ecológico para que os animais mantidos sob cuidados humanos tenham garantida sua qualidade de vida e para que o público visitante do Parque desfrute de boas experiências a cada visita”, reforçou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Inaugurado em 1984, o Parque Ecológico é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e desenvolve ações de conservação e proteção de espécies ameaçadas de extinção. Com 120 mil metros quadrados, abriga mais de 400 animais de mais de 100 espécies, entre répteis, aves e mamíferos. Aproximadamente 80% pertencem à fauna brasileira. Em agosto deste ano, o espaço também foi eleito uma das 7 Maravilhas de Americana, por votação popular.

Funcionamento e ingressos Parque Ecológico

O Parque funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria e da entrada às 16h. Está localizado na Avenida Brasil, 2.525, no Jardim Ipiranga, e oferece estacionamento gratuito.

Os ingressos custam R$ 10 para visitantes de 12 a 59 anos e R$ 5 para crianças de 6 a 11 anos, acompanhadas por um adulto. Têm entrada gratuita crianças de até 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência e seus acompanhantes, quando necessário, mediante comprovação.

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