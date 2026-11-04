A FAM – Faculdade de Americana realiza, de 9 a 12 de novembro, a 4ª edição do InspiraFAM, que integra a programação da Semana de Comunicação da instituição. Promovido e organizado pelos alunos do curso de Design Gráfico, o evento aproxima a comunidade acadêmica de profissionais da área e de projetos reais, conectando o aprendizado em sala de aula às demandas do mercado de trabalho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP



A programação contará com palestras e apresentações voltadas à troca de experiências, à criatividade e à atuação profissional. A proposta é ampliar o repertório dos estudantes e proporcionar contato com diferentes referências, processos de criação e possibilidades de carreira na comunicação.

InspiraFAM

A participação dos alunos na organização também valoriza o protagonismo estudantil e a aplicação dos conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso. O envolvimento com o evento contribui para o trabalho em equipe, o planejamento e a construção de soluções criativas.

O InspiraFAM reúne estudantes e profissionais em um ambiente de troca, no qual novas ideias podem se transformar em projetos e oportunidades. A criatividade é um dos principais pilares do encontro, que estimula a inovação e o pensamento crítico por meio do contato com diferentes trajetórias e referências.



Ao integrar a Semana de Comunicação, o InspiraFAM reforça o compromisso da instituição com uma formação conectada à realidade profissional, incentivando a criatividade e a participação dos estudantes na construção de suas trajetórias.

Mais informações sobre o InspiraFAM estão disponíveis no site www.inspirafam.com.br.

Leia Mais notícias da cidade e região