O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (3) o novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Município, que passará a contar com prédio próprio ao lado do Cidade Saúde. As obras, que contam com investimento de R$ 2,6 milhões, começaram na última semana.

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O novo CEO representará um avanço na oferta de atendimentos odontológicos especializados. Com a nova estrutura, a capacidade diária passará de 68 para 108 vagas, um aumento de quase 60%. Isso significa aproximadamente 880 vagas adicionais por mês e mais de 10 mil ao ano.

A ampliação também permitirá elevar o número de procedimentos realizados mensalmente, passando dos atuais 4 mil para mais de 6 mil, um crescimento de cerca de 50%.

Fala Piovezan

“Identificamos a necessidade de ampliar os atendimentos odontológicos especializados, oferecer novos procedimentos e disponibilizar equipamentos que ainda não estavam presentes na rede municipal. O Cidade Saúde foi pensado justamente como um complexo de serviços e equipamentos públicos de Saúde, e o novo CEO representa mais um passo nessa direção, agora em uma área tão importante como a odontológica. É um investimento que amplia o acesso e qualifica o atendimento à população. Investir em Saúde é uma prioridade, e essa nova unidade faz parte desse compromisso”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

O prédio contará com 12 consultórios individualizados por especialidade, incluindo um espaço destinado ao atendimento de pacientes com necessidades especiais. A estrutura terá ainda centro radiológico equipado para a realização de radiografias panorâmicas e tomografias digitais, além de recepção, coordenação, sanitários, copa, almoxarifado e demais ambientes de apoio.

O serviço oferecerá oito especialidades: Endodontia, Cirurgia Oral Menor, Prótese Dentária, Odontopediatria, atendimento a pacientes com necessidades especiais, Periodontia, Ortopedia Facial e Semiologia.

O novo CEO será integrado ao complexo Cidade Saúde, concebido pela gestão do prefeito Rafael Piovezan para reunir diferentes serviços, atendimentos e equipamentos da Saúde Pública e em funcionamento desde junho. A localização também favorece o acesso da população por transporte coletivo, com proximidade ao Terminal Leste, facilitando o deslocamento dos pacientes. Atualmente, o CEO funciona nas instalações do Pronto-Socorro Dr. Edison Mano.

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