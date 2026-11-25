O número de teleconsultas realizadas pelo BoaConsulta, plataforma digital de agendamento de consultas e exames, cresceu 20%, passando de 25,5 mil para 30,5 mil atendimentos. Apesar do avanço, a modalidade registra uma taxa de faltas de 26%, mais de três vezes superior à observada nas consultas presenciais, de 8%.

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Os dados mostram que a expansão do atendimento remoto vem acompanhada de desafios para a organização das agendas e o aproveitamento da capacidade assistencial.

A ausência dos pacientes não está concentrada em um grupo restrito de profissionais. Entre os 115 médicos que realizaram mais de 30 teleconsultas no período analisado, 78 registraram taxas de faltas superiores a 15%. O resultado indica que o comparecimento representa um ponto de atenção recorrente para profissionais e clínicas que oferecem atendimento à distância.

“A teleconsulta ampliou as possibilidades de acesso ao atendimento médico, mas exige atenção à organização das agendas. Quando o paciente não comparece, aquele horário fica ocioso e pode deixar de atender outra pessoa que precisava de uma consulta. Por isso, acompanhar os indicadores de comparecimento é importante para entender o funcionamento da operação”, afirma Roberto Cruz, co-CEO da Pixeon, empresa de tecnologia em saúde que incorporou o BoaConsulta.

Teleconsulta e mais

A diferença entre as modalidades também chama atenção para a necessidade de compreender os fatores que influenciam a ausência em consultas remotas. Facilidade de acesso, disponibilidade de horários e conveniência são aspectos que favorecem a adesão à telemedicina, mas não eliminam a possibilidade de faltas. A modalidade exige que as instituições acompanhem o comportamento dos pacientes e avaliem medidas para reduzir ausências, como lembretes de consulta e confirmação prévia dos horários.

Na avaliação da Pixeon, o monitoramento desses indicadores permite que clínicas identifiquem padrões de comparecimento e ajustem seus processos de atendimento. “A gestão da agenda precisa considerar as características de cada modalidade. A telemedicina tem uma dinâmica própria e os dados ajudam a entender em quais situações as faltas são mais frequentes, permitindo que as instituições avaliem seus processos e busquem melhorar a ocupação dos horários disponíveis”, conclui Roberto.

Sobre a Pixeon

Fundada em 2003, em Florianópolis (SC), a Pixeon é uma das principais empresas brasileiras de tecnologia para a saúde. Com mais de 3.000 clientes, a companhia integra o grupo Vela LatAm, uma das divisões da canadense Vela Software. A Pixeon impacta mais de 50 milhões de pacientes por ano com soluções digitais de ponta a ponta para clínicas, hospitais e centros de diagnóstico. Em seu portfólio estão plataformas como o premiado sistema PACS Aurora, eleito quatro vezes o melhor da América Latina pelo KLAS Research.

Além de presença consolidada em todo o Brasil, a Pixeon já atende dezenas de instituições na Argentina, Uruguai e Peru, ampliando sua atuação internacional e reforçando sua posição como referência em tecnologia e eficiência para a saúde na América Latina.