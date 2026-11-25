O vereador Renan de Angelo destinou recursos por meio de emenda impositiva para a aquisição de placas de tatame que serão utilizadas nas aulas de judô desenvolvidas nos bairros de Americana. Os equipamentos serão entregues para fortalecer a estrutura das atividades esportivas oferecidas às crianças e jovens.

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A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e a Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU), com acompanhamento do sensei Edson Catarino, responsável pelo trabalho realizado nos projetos.

Os novos tatames serão utilizados durante as aulas e atividades de judô, proporcionando uma estrutura mais adequada e segura para a prática esportiva nos bairros.

Para Renan, o investimento reforça seu compromisso com o esporte como ferramenta de formação, inclusão e oportunidade para crianças e jovens.

Comenta Renan

“O esporte transforma vidas. Quando conseguimos levar uma estrutura melhor para os bairros, estamos criando condições para que mais crianças tenham acesso à prática esportiva com segurança e qualidade. Essa emenda é um investimento direto nas nossas crianças e no fortalecimento do judô em Americana”, destaca o vereador.