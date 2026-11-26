A Sabesp tem sido alvo de uma ação coordenada de disseminação de informações falsas nas redes sociais sobre a qualidade da água. Nos últimos dias, publicações têm divulgado, de maneira irresponsável, alertas sobre uma suposta contaminação, sem apresentar qualquer evidência que sustente essas alegações. As informações divulgadas, portanto, não correspondem à realidade.

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A companhia reafirma que, em todas as localidades citadas nas publicações, a água fornecida pela Sabesp está própria para consumo e pode ser utilizada normalmente para banho. As publicações usaram resultados laboratoriais distorcidos para sustentar uma alegação de contaminação generalizada. Em todos os casos citados, as novas amostras coletadas na rede de distribuição deram resultado negativo para E. coli e atenderam aos padrões dos outros quatro parâmetros avaliados.

Entre 23 e 24 de novembro, o monitoramento da Sabesp identificou 89 publicações de pelo menos 32 perfis no Instagram. A repetição de textos e a divulgação em intervalos de poucos minutos, com coautoria recorrente entre os mesmos perfis, indicam uma ação coordenada. A companhia está adotando medidas judiciais para apurar responsabilidades pela disseminação de informações falsas sobre o abastecimento.

As amostras citadas nas publicações foram coletadas e analisadas pela própria Sabesp como parte da rotina de controle da qualidade da água. A companhia registra os resultados no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), do Ministério da Saúde, inclusive quando uma amostra apresenta resultado fora do padrão.

Como parte de sua política de transparência, a Sabesp publica os dados em seu site ao mesmo tempo em que os encaminha ao Ministério da Saúde. A população pode consultar os [relatórios de qualidade da água do seu município](https://www.sabesp.com.br/o-que-fazemos/fornecimento-agua/qualidade-agua/analises-mensais-qualidade-agua-distribuida).

Sempre que uma análise indica um resultado fora do padrão, as equipes voltam imediatamente à rede para coletar novas amostras, investigar a ocorrência e adotar as medidas necessárias. Os resultados das novas coletas nos casos citados foram encaminhados à Vigilância Sanitária, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021.

São Paulo lidera ranking nacional de potabilidade do Confea

O levantamento INFRA-BR 2026, divulgado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), colocou o Estado de São Paulo em primeiro lugar no país em potabilidade, com 74,95 pontos. O estado também liderou a classificação geral da dimensão Água, que reúne qualidade e distribuição, com 73,07 pontos, frente à média nacional de 58,74 pontos. [Levantamento do Confea](https://www.confea.org.br/potabilidade-da-agua-sp-lidera-pi-esta-em-ultimo-veja-ranking).

A qualidade da água é inegociável

Fornecer água dentro dos padrões de potabilidade é uma exigência básica da atuação da Sabesp. A companhia monitora todas as etapas do abastecimento, da captação nos mananciais à distribuição aos imóveis. São mais de 2 milhões de ensaios por ano, realizados com uma estrutura de 16 laboratórios acreditados pelo Inmetro, mais de 1.200 equipamentos e 192 profissionais especializados. Nas estações de tratamento, cloro, turbidez, flúor e cor são verificados pelo menos a cada duas horas.

A população tem direito à informação completa sobre a água que recebe. A Sabesp seguirá divulgando os resultados do monitoramento e informando o que foi identificado, quais providências foram tomadas e o que mostraram as novas análises.

Sobre a Sabesp

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 376 municípios paulistas e atende 30 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil. A Companhia vai avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, com isso, planeja proporcionar dignidade, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de brasileiros enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações.