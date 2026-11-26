NBA anuncia ‘Splitter – o Primeiro’, documentário original sobre Tiago Splitter, o primeiro técnico brasileiro da história da liga

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A NBA anuncia o lançamento de um novo documentário original: ‘Splitter – o Primeiro’. Depois de ‘Gui Santos do Brasil’, primeira série produzida exclusivamente para o canal NBA Brasil no YouTube, que acompanhou o ala do Golden State Warriors ao longo da temporada 2025-26, o novo projeto vai contar a história de Tiago Splitter, o primeiro técnico brasileiro da NBA, que assumiu o comando do Chicago Bulls.

A produção oferece um olhar exclusivo sobre a carreira do catarinense, que foi assistente técnico do Brooklyn Nets, do Houston Rockets e do Portland Trail Blazers antes de se tornar o primeiro brasileiro head coach de uma equipe da NBA, revisitando momentos marcantes de sua trajetória dentro e fora das quadras. ‘Splitter, o Primeiro’ volta à infância em Blumenau (SC) e passa pela carreira (e pelos títulos) como jogador até chegar ao cargo de técnico dos Bulls.

Primeiro brasileiro a conquistar um anel da NBA como jogador – com o San Antonio Spurs (2014) –, Splitter construiu uma carreira internacional notável, com mais de uma década vestindo a camisa da Seleção Brasileira, passagens marcantes pelo basquete espanhol e sucesso na liga americana.

Tiago comandou as seleções de base do Brasil e foi assistente técnico da seleção principal, além de ter sido o primeiro brasileiro a conquistar um título como técnico principal na Europa, vencendo a Copa da França e a Liga Francesa com o Paris Basketball. Antes de chegar a Chicago, em junho deste ano, foi técnico interino dos Blazers na segunda metade da temporada 2025-26.

Com imagens inéditas, registros de arquivo e depoimentos de familiares, amigos, companheiros de equipe e profissionais que acompanharam sua trajetória, o documentário revisita momentos importantes de sua carreira, mostra as dificuldades do dia a dia e acompanha os desafios, as conquistas e as transformações que marcaram a vida de Splitter e o prepararam para o maior desafio de sua carreira.

O documentário, dividido em seis episódios, estará disponível no canal oficial da NBA Brasil no YouTube, oferecendo aos fãs um olhar aprofundado sobre a trajetória de um dos maiores nomes do basquete brasileiro. O primeiro episódio já está disponível e o segundo será lançado na próxima terça-feira, 1º de dezembro. As datas dos demais episódios serão divulgadas em breve.

Declarações dos porta-vozes:

Tiago Splitter – Head Coach, Chicago Bulls

“Estou ansioso para assistir. É especial. Nunca imaginei que teria um documentário sobre mim — talvez dos tempos de jogador. Acho que o público vai gostar porque vai ver mais dos bastidores da NBA: o que fazemos na quadra, no vestiário e nos treinos. Sei que entrevistaram muita gente, então vamos ver o que minha família e meus amigos disseram sobre mim. Estou curioso para saber o que acham. Este documentário é uma oportunidade para o público me conhecer melhor como pessoa e como técnico — saber o que gosto de fazer nas folgas e como me preparo para um jogo. Muita gente me conhece como jogador. Agora vão me conhecer como técnico.”

Gustavo Penna – Content Lead, NBA Latin America

“O documentário ‘Splitter, o Primeiro’ marca mais um passo importante na nossa estratégia de conteúdo original no Brasil. Tiago Splitter foi o primeiro campeão da NBA brasileiro e hoje também é o primeiro brasileiro a ser head coach de uma franquia da liga, o Chicago Bulls. Contar essa história com um olhar local, feita aqui para o público brasileiro, é essencial para aprofundar nosso relacionamento com os fãs. Este documentário não é apenas sobre um campeão e técnico histórico; é sobre como construímos histórias que inspiram novas gerações e mostram o

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