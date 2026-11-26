Portugal de olho no Brasil- O governo de Donald Trump propôs na última segunda-feira (16) regras mais rígidas para empresas que patrocinam a residência permanente de trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos. Se a proposta for confirmada depois do período de consulta pública, os empregadores terão de demonstrar com mais rigor que procuraram profissionais qualificados no mercado americano antes de oferecer a vaga a um estrangeiro.

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A mudança pode afetar brasileiros que dependem do patrocínio de uma empresa para obter o green card. Do outro lado do Atlântico, Portugal enfrenta uma questão que também mobiliza outros países europeus: como preencher vagas em áreas onde faltam profissionais e tornar a contratação internacional mais rápida e segura, tanto para quem recruta quanto para quem aceita a oferta.

Segundo Vanessa Alcici, cofundadora e conselheira da ID Singular e CEO da startup portuguesa Wevia Hub, o debate sobre imigração ganha outra dimensão quando visto por quem precisa formar uma equipe. “Quando uma empresa diz que faltam profissionais, minha primeira pergunta é: que trabalho precisa ser feito e em que condições? Do outro lado, há um profissional avaliando se vale a pena deixar o emprego, mudar de país e, muitas vezes, levar a família. A qualidade da contratação depende das respostas que ele recebe antes de tomar essa decisão“, afirma.

Em Portugal, a dificuldade de contratar tem endereço profissional. Dados de 2024 da rede europeia de emprego, EURES, apontam que a escassez foi mais frequente entre:

– Profissionais de saúde;

– Trabalhadores especializados em metal e máquinas;

– Especialistas em tecnologia da informação;

– Especialistas em comunicação.

Em 2025, o país criou um protocolo que agiliza a concessão de vistos a estrangeiros que já tenham contrato de trabalho. Funciona como uma via mais rápida, com contrapartidas: as empresas participantes assumem compromissos com o recrutamento ético, o alojamento adequado e a integração do trabalhador. A decisão sobre o visto continua com as autoridades portuguesas.

Alcici aproxima essa discussão de dois ambientes que conhece de perto: as grandes empresas atendidas pela ID Singular no Brasil e o esporte de alto rendimento, em diferentes modalidades. “No alto rendimento, quem chega a uma nova equipe já traz uma trajetória. Ainda assim, precisa entender a cultura do lugar, o clima, as tradições, a língua e o jeito como aquele grupo se relaciona. Nas empresas, acontece o mesmo. Uma situação simples, como cumprimentar alguém, pode virar um desafio de adaptação cultural.

Em Portugal, são dois beijinhos no rosto.

Na Alemanha, um aperto de mão. No Japão, uma inclinação do corpo, sem toque. Na Índia, as mãos juntas na altura do peito. E, no Brasil, o número de beijos muda até de um estado para outro. Por isso, vale perguntar quem prepara a equipe para receber quem chega. Especialmente quando essa pessoa atravessou um oceano para estar ali“, diz.

Na visão de Alcici, a empresa tem muito a ganhar quando olha para esse tema com mais amplitude. “Precisamos pensar globalmente quando o assunto é imigração. A empresa que aprende a receber pessoas de outras culturas ganha repertório, entende melhor clientes de outros lugares e fica mais preparada para crescer além das próprias fronteiras“, completa.

Foi com a criação da Wevia Hub, em parceria com a Next Border, que Alcici levou a experiência brasileira em gestão humanizada para a Europa. A partir de Portugal, a startup aproxima empresas que precisam contratar e profissionais que buscam oportunidades, inclusive brasileiros que ainda estão no país. Na prática, ajuda a identificar as competências de cada profissional, orienta sobre a documentação e apoia a integração depois da chegada. Para quem deseja trabalhar em Portugal, a tecnologia da Wevia é o ponto de entrada para conhecer o canal de recrutamento da empresa.

“Queremos que a empresa possa escolher, em qualquer lugar do mundo, o profissional que melhor atende às suas necessidades. E que o brasileiro possa não apenas demonstrar seu potencial, mas também se preparar e avaliar a proposta com consciência, considerando o impacto na família. Quem pensa em imigrar se pergunta: meu salário vai dar para viver lá? Meu diploma vai ser reconhecido? Minha família vai poder ir comigo, e quando? Meus filhos vão conseguir estudar? Quem vai me receber no primeiro dia? Parecem perguntas simples, mas ainda são grandes desafios. Desafios que podem ser superados com as nossas soluções“, afirma Alcici.

Para Alcici, a diferença entre a proposta do governo Trump e a iniciativa portuguesa está na pergunta que cada uma procura responder. Nos Estados Unidos, o governo quer que a empresa demonstre com mais rigor que tentou preencher a vaga no mercado americano antes de patrocinar o green card de um profissional estrangeiro. Em Portugal, onde já se identifica escassez em determinadas profissões, a questão é como agilizar a contratação no exterior e definir o que a empresa deve assegurar a quem chega. Na avaliação de Alcici, proteger quem já trabalha no país e recrutar quem faz falta são responsabilidades que podem conviver. O desafio é reconhecer onde há escassez e garantir condições dignas a quem ocupa essas vagas, qualquer que seja a sua origem.

Quem é Vanessa Alcici

– CEO da startup portuguesa Wevia;

– Hub, cofundadora e conselheira da ID Singular e Head de Performance Humana;

– Professora da Fundação Dom Cabral e da PUC Minas, palestrante e autora;

– Mestre pela FGV e Pesquisadora em liderança, qualidade decisória e performance em contextos de alta exigência;

– Atua como mentora de executivos, líderes e atletas (Head de Performance da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino).

Sua trajetória conecta desenvolvimento humano, liderança e alta performance no desporto e nas organizações.

Sobre a WEVIA — Inteligência para pessoas e organizações

A WEVIA é uma plataforma tecnológica de gestão de recursos humanos com inteligência artificial proprietária. Ajuda as empresas a encontrar talentos dentro da própria organização, no mercado nacional ou em outros países e a gerenciar toda a jornada profissional desses talentos.

A plataforma reúne, em um só lugar, recrutamento, avaliação de competências, gestão de pessoas, acompanhamento de desempenho, formação profissional, cultura organizacional e mobilidade.