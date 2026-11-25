Americana recebe a 22ª Copa Internacional Brazil de Kung Fu no dia 29 de novembro

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Americana será sede, no próximo dia 29 de novembro de 2026, da 22ª International Cup Brazil of Kung Fu, competição internacional dedicada às artes marciais chinesas. O evento será realizado no Ginásio de Esportes Aristides Pisoni, localizado na Rua Itanhaém, 410, no Jardim Ipiranga.

A programação reúne diferentes modalidades das artes marciais chinesas, entre elas Kung Fu, Wushu, Tai Chi, Sanda e Shuai Jiao, proporcionando ao público a oportunidade de acompanhar apresentações e disputas que demonstram técnicas, disciplina e tradição dessas práticas esportivas. A iniciativa conta com a participação da Liga Brasileira de Kung Fu (LBKF), da World Kung Fu League (WKFL) e o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Além de prestigiar as artes marciais, o público poderá contribuir com uma ação solidária.

A entrada será realizada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que poderá ser destinado a ações de assistência social. A realização da Copa em Americana reforça a presença das artes marciais no calendário esportivo da cidade e oferece aos atletas e praticantes um espaço de integração, intercâmbio esportivo e valorização da cultura chinesa.

SERVIÇO

● Evento: 22ª International Cup Brazil of Kung Fu

● Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)

● Local: Ginásio de Esportes Aristides Pisoni

● Endereço: Rua Itanhaém, 410 – Jardim Ipiranga – Americana/SP

● Entrada: 1 kg de alimento não perecível

● Modalidades: Kung Fu, Wushu, Tai Chi, Sanda e Shuai Jiao

● Mais informações: www.lbkf.org/eventos

A população está convidada a prestigiar o evento e contribuir com a arrecadação de alimentos, valorizando o esporte e a solidariedade em Americana.