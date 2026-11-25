A gravação de um clipe misterioso com Melody, Luísa Sonza e Dennis DJ na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, movimentou fãs e gerou especulações sobre um possível hit para o próximo Carnaval. Registrada no início de novembro, a produção reuniu paparazzi e admiradores ao longo da tarde, aos pés do Cristo Redentor. Relatos sobre o projeto apontam para uma sonoridade que mistura funk e pop, além de uma coreografia divertida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A possível colaboração chama atenção também por reunir artistas com trajetórias e públicos diferentes. Luísa Sonza e Dennis já têm um histórico de parcerias, incluindo “Motinha 2.0 (Mete Marcha)”, que alcançou repercussão internacional. A novidade seria a primeira música de Luísa com Melody, que vem ampliando sua presença no mercado musical após o sucesso de faixas como “Jetski” e “Mi Chico”.

O encontro reforça uma estratégia cada vez mais presente na indústria fonográfica, os feats, colaborações entre artistas que podem funcionar como ferramentas de posicionamento, divulgação e expansão de público. Para Janeth Lujo, cofundadora da Lujo Network e especialista em distribuição digital, essas parcerias vão muito além da união de vozes.

Melody e o feat

“Um feat não é apenas uma participação musical. Quando existe planejamento, ele reúne comunidades de fãs, conecta públicos diferentes e cria novas oportunidades de circulação para uma faixa. É uma estratégia que pode ampliar o alcance de um lançamento e fortalecer o posicionamento dos artistas envolvidos”, explica.

Por que os feats ganham força antes do Carnaval?

O Carnaval é um período estratégico para a música brasileira. Músicas com refrões chicletes e coreografias fáceis de reproduzir ganham força e tem um terreno fértil para viralizar. Por isso, reunir artistas com diferentes estilos e bases de fãs pode aumentar as possibilidades de uma música circular.

Uma parceria entre uma cantora do pop, uma artista ligada ao funk e um produtor com experiência em hits, por exemplo, permite combinar identidades musicais e alcançar diferentes segmentos do público. O resultado gera curiosidade antes mesmo do lançamento oficial.

“Antes do Carnaval, existe uma disputa natural pela atenção do público. O feat por si só já pode gerar expectativa porque reúne nomes que já possuem reconhecimento e, ao mesmo tempo, apresenta uma novidade. Quando a combinação faz sentido artisticamente, a parceria pode se transformar em um acontecimento que ultrapassa o lançamento da música”, afirma Janeth Lujo.

A estratégia por trás da união de artistas

Na distribuição digital, uma colaboração também exige planejamento, é fundamental considerar o posicionamento de cada artista, os mercados em que possuem maior presença, a comunicação com diferentes públicos e a organização dos créditos nas plataformas. A divulgação precisa ser coordenada para que os envolvidos contribuam para a visibilidade do lançamento.

“Outro ponto importante é a possibilidade de uma música alcançar ouvintes que ainda não acompanham certo artista. Um fã de Melody pode descobrir o repertório de Luísa Sonza, enquanto o público de Dennis DJ pode se interessar por outras produções das cantoras, por exemplo”.

“Não basta juntar artistas populares e esperar que o resultado aconteça automaticamente. É preciso entender o que cada um acrescenta à música, como os públicos se complementam e qual é a melhor maneira de apresentar esse projeto ao mercado. A parceria precisa ter coerência artística e também uma estratégia de distribuição bem definida”, ressalta Janeth Lujo.