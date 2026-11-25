Por Luiz Fernando Salles Giannellini*

Quando um aluno relata que está sofrendo bullying, quem deve ouvi-lo? Como essa informação deve ser registrada? Em que momento a família precisa ser comunicada? Quais providências devem ser adotadas pela instituição de ensino?

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Embora pareçam perguntas simples, as respostas exigem preparo, conhecimento jurídico, sensibilidade e, principalmente, procedimentos institucionais bem definidos.

Apresentado em 24 de novembro de 2026 na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 5.958/2026, de autoria do deputado federal Eros Biondini, propõe alterações na Lei nº 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).

Entre as medidas propostas estão a criação de canais seguros de denúncia nas instituições públicas e privadas de educação básica, a possibilidade de relatos anônimos, a proteção contra retaliações a quem relata de boa-fé e o estabelecimento de prazos para comunicação aos responsáveis e apuração das ocorrências.

O projeto ainda depende de aprovação legislativa e poderá sofrer alterações ao longo de sua tramitação. Na redação apresentada, a eventual lei entraria em vigor 180 dias após sua publicação oficial. Entretanto, sua apresentação nos convida a uma reflexão que não pode esperar: estamos efetivamente preparados para enfrentar o bullying no ambiente escolar?

A responsabilidade das escolas não é nova

Desde 2015, a legislação brasileira estabelece o dever das instituições de ensino de assegurar medidas de conscientização, prevenção, identificação e combate ao bullying.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) também prevê a promoção de medidas de prevenção e combate à violência, bem como ações destinadas à construção de uma cultura de paz nas escolas.

Em 2024, com a publicação da Lei nº 14.811, o bullying e o cyberbullying passaram a ter tipificação específica no Código Penal, observadas as particularidades legais quando as condutas envolvem crianças e adolescentes. A mesma lei atribuiu ao poder público local, com participação da comunidade escolar e dos órgãos de saúde e segurança pública, o desenvolvimento de protocolos de proteção contra a violência escolar.

Portanto, não estamos diante de uma discussão inédita, mas de um movimento legislativo que busca tornar mais específicos os procedimentos de prevenção e resposta das instituições de ensino.

Bullying- Mais do que receber denúncias, é preciso saber agir

A existência de um canal de denúncia, por si só, não resolve o problema. As escolas carecem de protocolos de atuação. Essa constatação consta, inclusive, na justificativa do próprio projeto de lei.

É necessário estabelecer quem receberá as informações, como será realizada a apuração, quais medidas de proteção serão adotadas, como as famílias serão comunicadas e de que maneira a instituição acompanhará os envolvidos. Para isso, é fundamental desenvolver e implementar um protocolo de atuação adequado à realidade de cada instituição, com etapas claras, responsabilidades definidas e orientações práticas para toda a equipe escolar. O artigo 3º do projeto prevê que os protocolos de que trata a Lei nº 14.811/2024 observem parâmetros específicos para o enfrentamento do bullying.

O novo projeto prevê medidas imediatas para cessar a situação e proteger a vítima, registro sigiloso da ocorrência, comunicação aos responsáveis legais pela vítima e pelo autor em até dois dias úteis e apuração em até 15 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante justificativa registrada.

Independentemente da eventual aprovação desses prazos, a agilidade no atendimento e na adoção de medidas protetivas já deve integrar as boas práticas da gestão escolar.

Também é fundamental preservar o sigilo das informações, observar a legislação de proteção de dados pessoais e assegurar uma apuração responsável, sem prejulgamentos ou exposição indevida dos estudantes.

Nem todo conflito entre alunos caracteriza bullying. Isso, contudo, não significa que situações isoladas de violência ou desrespeito devam ser ignoradas.

Proteger a vítima sem penalizá-la

Outro aspecto relevante da proposta diz respeito à proteção da vítima e ao direito de sua família à informação sobre as providências adotadas e o resultado da apuração.

Transferir um estudante de turma, alterar seu turno ou sugerir sua saída da instituição não pode ser uma resposta automática ao problema. O projeto prevê medidas protetivas sem prejuízo pedagógico e veda o afastamento, a separação ou a transferência da vítima contra sua vontade ou a de seus responsáveis como forma de solucionar o conflito.

Quando a solução recai exclusivamente sobre quem sofreu a violência, corre-se o risco de produzir uma nova forma de exclusão.

A escola precisa conciliar o acolhimento da vítima, a continuidade de sua trajetória educacional, a adequada apuração dos fatos e a responsabilização de quem praticou a conduta, considerando também a dimensão pedagógica do conflito.

O bullying ultrapassou os muros da escola

A convivência entre estudantes não termina quando o sinal anuncia o encerramento das aulas.

Grupos de mensagens, redes sociais, jogos on-line e outras plataformas digitais passaram a integrar as relações estabelecidas entre crianças e adolescentes.

O projeto de lei busca explicitar que situações de cyberbullying ocorridas fora do espaço físico ou do horário escolar também devem ser consideradas no âmbito da instituição quando houver vínculo com a convivência escolar.

Isso não significa atribuir às escolas responsabilidade irrestrita por tudo o que acontece na internet, mas reconhecer que determinadas condutas praticadas no ambiente digital podem produzir consequências diretas na segurança, no bem-estar e no desenvolvimento educacional dos estudantes.

Prevenção precisa fazer parte da gestão escolar

Palestras, campanhas de conscientização e atividades pedagógicas são instrumentos importantes, mas precisam integrar uma política institucional permanente. O projeto prevê ações contínuas, integradas à proposta pedagógica e ao regimento escolar, além de capacitação, ao menos anual, dos profissionais que atuam em contato com os estudantes.

Revisar o regimento escolar, estabelecer protocolos de atendimento, capacitar professores e demais colaboradores, orientar as famílias e promover espaços seguros de escuta são iniciativas que podem contribuir significativamente para o enfrentamento do problema.

A preparação da comunidade escolar não deve acontecer somente após uma ocorrência grave ou diante de uma demanda judicial.

Sob a perspectiva do Direito Educacional, a prevenção representa não apenas uma medida de segurança jurídica para as instituições de ensino, mas, sobretudo, um compromisso com os direitos, a dignidade e a integridade de crianças e adolescentes.

Não precisamos esperar uma nova lei para começar a agir.

A pergunta que cada gestor escolar deve fazer hoje é: se um estudante procurar nossa equipe amanhã para denunciar uma situação de bullying, estaremos preparados para acolhê-lo, protegê-lo e conduzir adequadamente o caso?

A resposta a essa pergunta diz muito sobre a cultura institucional de uma escola.

*Luiz Fernando Salles Giannellini é advogado especialista em Direito Educacional, mestre em Direito, sócio do escritório Salles Giannellini Advogados, professor convidado da ESA/SP e da PUC/SP e membro da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).