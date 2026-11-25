Muita animação e atrações durante o Natal e Réveillon no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, em São Pedro, interior de São Paulo. Ceias especiais, música ao vivo e uma infraestrutura de lazer completa faz do Colina Verde o local ideal para famílias com crianças celebrarem as festas de fim de ano. O hotel fazenda preparou uma programação que transforma o Natal e o Réveillon em experiências mágicas cheias de memórias que vão durar para sempre.

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O Hotel Fazenda Fonte Colina Verde é um dos poucos no interior de São Paulo com uma infraestrutura de lazer tão completa, perfeita para famílias com crianças e adolescentes: 200 mil m² de área verde com bosques, trilhas e nascentes, parque aquático com 10 piscinas, sendo 4 cobertas e aquecidas, campo de futebol, vôlei de areia, quadra de tênis, lago para pesca, playground, salão de jogos e brinquedoteca. Dentro do hotel há uma fazendinha com vários animais de pequeno porte, vacas e cavalos para montaria.

A hospedagem é feita em 153 apartamentos de 30 a 50 m² (luxo, superior e standard) com varanda, ar condicionado, TV LCD com canais a cabo e via satélite, frigobar, cofre, secador e wi-fi. Alguns apartamentos possuem vista panorâmica.

No Natal e Réveillon, o hotel caprichou na decoração, na programação de lazer e nas atrações para a família. As ceias do dia 24 e da virada do ano estão deliciosas com pratos variados que agradam a todos. A gastronomia é um dos pontos altos da experiência no Colina Verde com almoços e jantares temáticos que privilegiam o sabor caseiro e o acolhimento típico do interior paulista.

A criançada vai se deslumbrar com o Mágico Ettore, teatro com personagens, a emocionante chegada do Papai Noel, tudo isso temperado com a energia contagiante de passeios de trenzinho, caminhadas na natureza, gincanas em família e atividades lúdicas. Enquanto os pequenos aproveitam o Jantar das Crianças e se divertem com segurança, os adultos também encontram seu espaço de relaxamento e alegria em torneios divertidos de caipirinha, sinuca, bingo, beach tennis e muita música boa.

Já no Réveillon, não poderia faltar o show da virada com música ao vivo, queima de fogos silenciosos, apresentações de mágica e comédia. E, no primeiro dia do ano, a tradicional “Colinestre”, a divertida corrida de São Silvestre do hotel. Além das atividades diárias com a equipe de monitores estão programadas várias oficinas para crianças e adultos, torneios, hidroginástica, caminhadas, visitas a fazendinha, ordenha, pescarias, passeios de trenzinho e muito mais.

Pacotes Natal e Réveillon: Nos pacotes de Natal e Réveillon, o Hotel Fazenda Fonte Colina Verde está oferecendo cortesia para uma criança até 12 anos e as diárias incluem café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar.

O pacote de Natal de 23 a 26/12, quarta a sábado, está a partir de R$ 6.172,00 o casal e mais uma criança até 12 anos como cortesia. Mínimo 3 noites. Já no Réveillon (mínimo de 4 noites) o pacote é de 29/12 a 3/01, terça a domingo, a partir de R$ 7.744,00 o casal e uma criança até 12 anos. Informações e reservas: (19) 3481 9999 ou (19) 98129 5070 (WhatsApp)

Rede Louvre Hotels Group aposta na Black Friday

e oferece descontos de até 50% off em hospedagem, em diversos hotéis país afora, entre 27 de novembro e 7 de dezembro de 2026. Ideal para apaixonados por viagens e para quem opta por programar seus próximos destinos com antecedência, a campanha conta com reservas para hospedagens até 31 de maio de 2027, contemplando uma variedade de serviços, desde o funcional até o luxo. O objetivo é aquecer ainda mais o turismo doméstico.

Entre os hotéis participantes estão Royal Tulip Brasília Alvorada (DF), Royal Tulip Holambra (SP), Golden Tulip Brasília Alvorada (DF), Golden Tulip Porto Vitória (ES), Golden Tulip São José dos Campos (SP), Golden Tulip Natal Ponta Negra (RN), Golden Tulip Canela (RS), Golden Tulip Macaé (RJ), Golden Tulip Goiânia Address (GO), Tulip Inn Vila Velha (ES), Tulip Inn Itaguaí (RJ), Tulip Inn Campos dos Goytacazes (RJ) e Soft Inn Bahia Alagoinhas (BA).

Para participar, os interessados realizam as reservas diretamente no site da campanha https://app.otabuilder.com/blackfriday26. O pagamento é feito diretamente no hotel, com cancelamento gratuito até 48h antes do check-in.

“A Black Friday Louvre 2026 é ideal para quem está em busca de serviços que combinem hospitalidade, excelência e preços vantajosos. É também uma oportunidade atraente para viajantes que amam “turistar” e querem (re)descobrir o Brasil e para que os apaixonados por viagens aproveitem e desfrutem de uma variedade de serviços, desde o funcional até o premium, sendo ideal para quem planeja viajar nos próximos meses”, diz a gerente de marketing da Louvre Hotels Group – Brazil, Juliana Silveira.

Serviço:

Black Friday 2026 rede Louvre Hotels Group-Brazil

Descontos de até 50% off nos hotéis participantes

Período de reservas: de 27/11/2026 a 07/12/2026

Período de hospedagem: de 27/11/2026 a 31/05/2027