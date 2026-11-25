Santa Bárbara d’Oeste vive o ano com menor número de mortes no trânsito desde 2015, quando os dados começaram a ser computados pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) por meio de plataforma Infosiga.

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Entre janeiro e outubro de 2026, foram oito óbitos, menos da metade dos 20 registrados no mesmo período de 2025. Até então, o ano com menos mortes nos dez primeiros meses era 2018, com 11. Considerando os 12 últimos meses (entre novembro de 2025 e outubro de 2026), Santa Bárbara d’Oeste tem a terceira menor taxa de óbitos no trânsito entre todas as cidades paulistas com mais de 150 mil habitantes. O Município somou nove mortes no período, o equivalente a 4,87 a cada 100 mil moradores.

Medidas de trânsito em Santa Bárbara

Os números são resultado de uma série de medidas adotadas pela Secretaria de Segurança Trânsito e Defesa Civil.

Entre as ações, estão a instalação de novos pontos de fiscalização eletrônica e semáforos, implantação de novas travessias para pedestres, reforma permanente da sinalização de trânsito horizontal e vertical, campanhas periódicas focadas no respeito aos pedestres e em práticas de direção segura para motociclistas e o funcionamento da Cidade Mirim de Trânsito, um programa permanente para crianças, que são potenciais futuros condutores.

“Os resultados demonstram a importância das políticas públicas permanentes de segurança viária, que precisam ser planejadas e executadas de forma integrada. Ações de fiscalização, sinalização, infraestrutura e educação para o trânsito têm papel fundamental na prevenção de acidentes e na preservação de vidas. Seguiremos trabalhando no fortalecimento dessas iniciativas, com o objetivo.