Uma mulher que estava com moto com placa adulterada foi detida esta terça-feira em Sumaré. Em outro caso também na cidade, outra procurada foi ‘recolhida’. O primeiro caso foi na avenida Minasa, Terminal Intermodal de Sumaré na região do Matão.

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Na parte da tarde policiais militares faziam patrulhamento no bairro Matão e abordaram a mulher de 41 anos. Ela conduzia uma motocicleta Honda Elite 125, cujo emplacamento apresentava alerta de suspeita de clonagem. Durante a vistoria veicular, foram constatadas adulterações nas numerações do chassi e do motor, além da utilização de uma placa falsa.

Por meio da etiqueta de identificação original, a equipe verificou que a motocicleta era produto de furto ocorrido em 28 de fevereiro de 2026, na cidade de São Paulo. Questionada sobre a procedência do veículo, a mulher relatou tê-lo adquirido por meio de uma plataforma de vendas on-line, pelo valor de R$ 5 mil abaixo do valor de mercado, estimado em R$ 14 mil e disse desconhecer sua origem ilícita.

Mulher foi presa

O proprietário do veículo que teve a placa clonada confirmou que sua motocicleta permanecia em sua posse e relatou ter recebido diversas autuações de trânsito indevidas na cidade de Campinas. Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e a compradora foram conduzidas ao Plantão Policial, onde ela permaneceu presa.

2o caso- Procurada no Parque das Nações

Procurada: (38 Anos). Na noite de terça-feira (24), policiais militares foram acionados, via 190, para averiguar uma denúncia envolvendo uma mulher procurada pela Justiça, em Sumaré. Durante as diligências, a equipe localizou a mulher nas imediações do endereço informado.

Ao ser abordada, ela alegou não possuir documentos de identificação e forneceu dados pessoais divergentes, dificultando sua identificação. Após diligências na residência de um familiar, os policiais obtiveram seu documento de identificação e, mediante consulta aos sistemas policiais, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal em seu desfavor.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu presa.