Duas mulheres, as únicas vereadoras, disputam a presidência da Câmara em Nova Odessa para o biênio 2027-28. A ‘veterana’ Márcia Rebeschini e a novata Priscila Peterlevitz, ambas do União, travam uma batalha nos bastidores.

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O embate tende a se intensificar nas próximas semanas e a eleição deve acontecer antes do recesso. Márcia era tida até o começo do ano dada como a candidata oficial (do governo) mas o nome de Priscila começou a crescer no 1o semestre. Veio a eleição os o debate da sucessão foi deixado de lado.

Das duas, uma

Quem levar, será a segunda mulher a presidir a Câmara em Nova Odessa. Na década passada, a ex-vereadora Carla Lucena presidiu a casa. À época, Carla (hoje no Republicanos) era do PSDB do então prefeito Bill Vieira de Souza (hoje no PL).