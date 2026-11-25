A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu um homem de 52 anos por receptação, na noite desta terça-feira (24), após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento da Muralha Digital. O veículo Ford Escort, de cor verde, com registro de furto, foi identificado pelas câmeras do sistema ao entrar no município pela Avenida Afonso Pansan.

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Com o alerta emitido pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI), as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel estacionado na Rua Toledo, no Jardim Boer.

Durante a abordagem, os agentes constataram danos na região da ignição, indicando uma possível ligação direta para funcionamento do veículo. Questionado, o condutor informou que tinha conhecimento da origem ilícita do automóvel.

Gama fez os procedimentos

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por receptação. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal. O indivíduo permaneceu preso e foi recolhido à cadeia pública de Sumaré.