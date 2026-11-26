Americana participa de encontro nacional e contribui para avanços na tecnologia da saúde pública

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A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Unidade de Tecnologia da Informação, participou da Oficina de Inovação: Modelagem da Etapa Municipal da Federalização da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), realizada pelo Ministério da Saúde na última semana, em Brasília (DF). O município foi um dos 19 selecionados para integrar a atividade, sendo o único do Estado de São Paulo.

Organizada pela Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI), com apoio técnico do DATASUS, a iniciativa busca preparar as gestões locais para o acesso direto e descentralizado às informações clínicas e epidemiológicas do SUS. O encontro teve foco no diagnóstico das infraestruturas tecnológicas e das demandas operacionais de cada território antes da expansão nacional da plataforma.

Na divisão das atividades, Americana compôs o Grupo de Trabalho 1, voltado às capitais e aos municípios de grande porte. Na ocasião, o diretor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Agnaldo Oliveira, levou à discussão o aprimoramento do acesso e do compartilhamento seguro de informações de saúde. Além disso, compartilhou sua experiência na área de tecnologia aplicada à saúde e apresentou o trabalho de informatização desenvolvido em Americana.

“Foi uma oportunidade importante para compartilhar experiências e também contribuir diretamente com as propostas que vão orientar os próximos passos desse processo. Apresentamos um pouco do trabalho que Americana já desenvolve na informatização da saúde, como no programa Agora Tem Especialistas, por meio das OCIs (Ofertas de Cuidados Integrados). É um exemplo de como a tecnologia pode ajudar a organizar os atendimentos, integrar informações e tornar os serviços mais eficientes para a população”, destacou Agnaldo.

Ao longo dos dois dias, os grupos desenharam propostas de fluxos para que as secretarias municipais consigam consultar, organizar e cruzar dados em tempo real. Na prática, o avanço dessa etapa permitirá que o histórico de saúde do cidadão acompanhe seu atendimento em diferentes unidades, evitando exames repetidos e dando mais precisão ao planejamento de políticas públicas.

As diretrizes levantadas na oficina vão orientar os próximos passos do Ministério da Saúde na implantação municipal da RNDS. Para Americana, a participação consolida o protagonismo do município na pauta de transformação digital e modernização da gestão em saúde.

“A tecnologia tem um papel cada vez mais importante na organização dos serviços de saúde. Participar de uma iniciativa como essa permite que Americana compartilhe suas experiências e também acompanhe soluções que podem contribuir para integrar informações, qualificar os atendimentos e melhorar o planejamento das ações. Nosso objetivo é utilizar esses avanços para oferecer uma saúde cada vez mais eficiente à população”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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