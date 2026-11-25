A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza, no dia 2 de dezembro de 2026, às 14h, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 13/2025, de autoria do Poder Executivo. A reunião será presidida pelo vereador Juca Bortolucci, presidente da Comissão Permanente de Política Urbana e de Meio Ambiente, e ocorrerá no Plenário Dr. Tancredo Neves.

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A proposta estabelece regras para a concessão de uso de áreas, espaços e bens públicos municipais destinados à instalação de estabelecimentos comerciais e à prestação de serviços na cidade.

A audiência tem como objetivo discutir o conteúdo do projeto e possibilitar a participação da população no debate sobre a utilização desses espaços públicos. Os interessados poderão acompanhar a discussão, apresentar dúvidas e contribuir com sugestões.

A Câmara convida os moradores, comerciantes e demais interessados a participar da audiência, que será transmitida ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo.

Serviço

Evento: Audiência Pública – Projeto de Lei Complementar nº 13/2025

Data: 2 de dezembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Plenário Dr. Tancredo Neves –

Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste