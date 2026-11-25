Moradores do condomínio Guaicurus em Americana ficaram ilhados após nova enchente que atingiu a cidade nesta quarta-feira. Os relatos dão conta de que esta é a terceira vez só neste ano da ocorrência de enchente e ‘ilha’ pros moradores. Eles contaram que precisam sair pelos containeres de lixo, e que quem não tem botas precisa pisar na água da chuva.

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A Defesa Civil está percorrendo trechos da cidade desde esta terça (24), quando as chuvas se intensificaram, chegando a 59,4 mm, afetando principalmente a Avenida Bandeirantes.

Moradores do Guaicurus ilhados

As fortes chuvas que caem na região fizeram o ribeirão Quilombo transbordar em Americana. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) suspendeu o atendimento ao público nesta quarta (25) e quinta-feira (26) em decorrência do transbordamento do Ribeirão Quilombo.

A orientação à população é evitar passar em áreas alagadas e estacionar embaixo de árvores ou estruturas metálicas, para não correr riscos, segundo alertou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.