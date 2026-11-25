A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana identificou e prendeu o suspeito de invadir o sistema da Faculdade de Americana (FAM), segundo informações preliminares.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Indisponibilidade e nova tentativa: O portal acadêmico saiu do ar em 12 de novembro de 2026 e, em 18 de novembro de 2026, a instituição divulgou nota oficial informando que a equipe técnica identificou uma tentativa de acesso não autorizado durante o monitoramento após a reativação do sistema, mantendo a plataforma suspensa por segurança.

Dig faz coletiva

Acontece agora a tarde coletiva para apresentar o homem acusado de ser o hacker da FAM.