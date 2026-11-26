CCL de Americana recebe workshop de guitarra Rock

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O Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, nesta quinta-feira (25) às 19h, workshop de guitarra Rock com o professor Kiko Shred, da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. A entrada é gratuita. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

As escalas e técnicas mais usadas no hard rock e no heavy metal serão apresentadas pelo professor, que também é guitarrista da Banda Viper e toca na carreira solo de Fábio Lione.

“Será uma noite memorável para os fãs de música e, em especial, do rock. Os conhecimentos de Kiko, que são compartilhados com alunos da Escola Municipal de Música, agora serão compartilhados com todos os presentes no workshop”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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