Chuva grande deixou desabrigados em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Diretoria Executiva de Proteção e Defesa Civil, informa que o município registrou 129 milímetros de chuva nas últimas 48 horas, conforme monitoramento pluviométrico oficial do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), consultado nesta quinta-feira (26/11), às 8h30. Desse total, 23 milímetros foram registrados nas últimas 24 horas, somados aos 106 milímetros acumulados durante o episódio mais intenso, entre terça-feira (24) e quarta-feira (25).

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Com a diminuição da intensidade das chuvas, as equipes verificaram o recuo gradual do nível das águas na maioria das regiões atingidas e a normalização parcial do escoamento do Ribeirão Quilombo. Entretanto, áreas de baixada e regiões próximas a cursos d’água ainda apresentam pontos isolados de inundação e acúmulo de água, especialmente no bairro Vila Diva.

As ocorrências foram identificadas nos bairros Jardim Basilicata, Três Pontes, Jardim Primavera, Vila Diva, Jardim São Domingos, Jardim Dulce e Parque Jatobá. Durante as vistorias realizadas na manhã desta quinta-feira (26), foi constatada uma redução significativa da lâmina d’água nas vias de acesso. No entanto, trechos mais baixos da Vila Diva ainda apresentam acúmulo de água e pontos de inundação ativa, impossibilitando o retorno imediato de moradores a determinadas residências.

ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS

A Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, mantém o atendimento aos moradores que precisaram deixar suas casas. Até esta quinta-feira (26), 58 pessoas estão acolhidas no abrigo comunitário instalado no CIE Bordon, onde recebem alimentação, colchões, itens de higiene e acompanhamento assistencial.

O acolhimento permanece disponível enquanto houver necessidade, especialmente para famílias cujas residências continuam alagadas ou passam por procedimentos de limpeza e avaliação das condições de segurança. As equipes também acompanham as áreas atingidas para orientar os moradores e avaliar as condições para um retorno seguro às moradias.

PONTE NO JARDIM NOVO PARANÁ

Em relação à ponte localizada na Rua Laureano Rodrigues, esquina com a Rua Vicente Ferreira da Silva, no Jardim Novo Paraná (Altos de Sumaré), a Defesa Civil identificou sinais de trincas na estrutura e elaborou o Registro de Serviços nº 1850/2026, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras para avaliação e providências.

A Secretaria de Obras já está realizando os reparos necessários no local.

A Defesa Civil Municipal permanece em estado de atenção, com monitoramento contínuo das regiões vulneráveis e equipes mobilizadas para atendimento às ocorrências. O trabalho é realizado de forma integrada com as demais secretarias municipais, priorizando a segurança dos moradores, o acolhimento das famílias e a recuperação das áreas afetadas.