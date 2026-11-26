Black Friday do Shopping ParkCity Sumaré terá estacionamento grátis

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Black Friday acontece nesta sexta-feira (27/11) e, no Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, os clientes poderão aproveitar o dia de promoções com mais comodidade e tranquilidade. Durante todo o período de funcionamento do empreendimento, das 10h às 22h, o estacionamento será gratuito.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, destaca que a Black Friday é uma data que atrai grande interesse dos consumidores, e a gratuidade do estacionamento é uma iniciativa para incentivar as visitas e proporcionar mais comodidade aos clientes.

“A Black Friday do Shopping ParkCity Sumaré está com descontos e preços imperdíveis em produtos de diferentes segmentos como moda, calçados, acessórios e beleza. Com o estacionamento gratuito, os clientes poderão visitar as lojas que desejar e aproveitar as ofertas com tranquilidade e mais conveniência”, comenta.

Além da gratuidade do estacionamento nesta sexta-feira, os consumidores poderão aproveitar as ofertas da Black Week, que começou na segunda-feira e segue até domingo (29/11). Com descontos de até 70%, a campanha reúne oportunidades para quem deseja renovar o guarda-roupa, comprar eletrônicos, encontrar presentes e antecipar as compras de Natal.

E quem aproveitar a Black Week no Shopping ParkCity Sumaré também poderá participar da Promoção de Natal e garantir um benefício extra nas compras. Os consumidores que acumularem R$ 350,00 em compras nas lojas e quiosques participantes poderão cadastrar seus cupons fiscais, obrigatoriamente identificados com CPF, e realizar a troca por um panetone em embalagem personalizada. A promoção segue até 24 de dezembro ou enquanto durarem os estoques, com limite de um brinde por CPF.

“A Black Friday é sempre aguardada com muita expectativa pelos consumidores e ao oferecer o estacionamento gratuito, o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu compromisso de proporcionar sempre as melhores experiências de compra e de lazer aos clientes”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP