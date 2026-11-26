Léo da Padaria pede recapeamento asfáltico em ruas da região da Praia Azul

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O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou quatro indicações na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura o recapeamento asfáltico em toda a extensão das ruas Agostinho Turrão, Luiz Bianco, Teotonio Américo de Oliveira e Luiz Gonzaga Contatto na região da Praia Azul.

De acordo com o parlamentar, moradores solicitaram melhorias nas vias devido ao desgaste do asfalto, que compromete a segurança e a circulação adequada de veículos. “Esses pedidos foram levantados durante visitas na região da Praia Azul, quando verificamos as condições atuais das ruas, mais especificamente no Jardim América 2, e constatar a importância dessas intervenções para a mobilidade e a qualidade de vida da população. Algumas delas são reivindicações antigas. Estamos retomando e reforçando à prefeitura, para que recebam a devida atenção”, afirma Léo.

As indicações foram relacionadas na pauta da sessão ordinária de terça-feira (24) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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