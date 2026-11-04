Uma mulher acusou seu ex-cunhado de passar mostrando a pistola na frente de casa em Nova Odessa esta quarta-feira. A polícia conseguiu abordar o homem, mas ele negou as ameaças.

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Na madrugada de quarta-feira (04), policiais militares foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva.

No local, a vítima relatou que seu ex-cunhado havia passado em frente à sua residência e apontado um objeto semelhante a uma arma de fogo em sua direção. Informou ainda que possuía medida protetiva de urgência contra o indivíduo. Durante diligências, a equipe localizou o homem nas proximidades da residência.

Acusado nega as ameaças

Na abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, o homem afirmou ter conhecimento da medida protetiva, mas negou as ameaças relatadas. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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