Uma dupla que atacou um comércio no Portal Bordon em Sumaré se deu mal na madrugada desta quarta-feira. Os homens de 37 e 35 anos foram detidos em ação da Polícia Militar ainda na madrugada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na madrugada de quarta-feira (04), policiais militares foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência de furto em andamento em um estabelecimento comercial, em Sumaré.

Relato da detenção da dupla

No local, a equipe abordou um homem que saía do estabelecimento portando objetos de procedência suspeita. Durante a vistoria, os policiais constataram sinais de arrombamento na porta de acesso e localizaram um segundo indivíduo no interior do imóvel. Ambos admitiram participação no furto.

Durante as diligências, foi localizado um veículo utilizado para transportar os produtos subtraídos. No automóvel, foram

encontrados um PlayStation 5, um fone de ouvido e um pé de cabra utilizado no arrombamento. Outros objetos, incluindo aparelhos celulares, também foram recuperados.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. Os bens recuperados foram restituídos à vítima, enquanto o veículo e os materiais relacionados à ocorrência foram apreendidos.

Leia Mais notícias da cidade e região