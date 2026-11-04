Confira a programação completa da Feira das Nações 2026, que ocorre nos dias 7 e 8 de novembro

A 34ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste, que será realizada nos dias 7 e 8 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, já está com toda a programação definida. O evento reunirá apresentações de música, teatro, circo, dança e intervenções artísticas, além de comidas típicas de 11 países ou regiões do mundo.

Neste ano, os shows principais serão do cantor sertanejo Gustavo Mioto, no sábado (7), às 23 horas; e do pagodeiro Dilsinho, no domingo (8), às 21 horas. Nos dois dias, os portões já estarão abertos a partir das 12 horas. A entrada é gratuita.

A Feira das Nações 2026 reunirá 58 atrações distribuídas entre diferentes manifestações artísticas. A programação contempla 19 apresentações musicais, 14 de circo, sete de teatro, duas intervenções de artes visuais e 16 exibições de danças típicas, representando diferentes países e culturas.

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Na parte gastronômica, cada país ou região será representado por uma instituição social. As entidades, que foram selecionadas via Edital de Chamamento, são: Rotary Club Progresso (Itália), Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição (França), Serviço de Assistência Social Meimei (Portugal), Corporação Musical União Barbarense (Estados Unidos), Fraternidade Descendência Americana (Argentina), Creche Papa João Paulo II (Japão), Associação Vinde à Luz (Espanha), Casa da Criança (Alemanha), Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Brasil), Associação Cidadão e Cidadã de Direito (México) e Associação Cultural e Beneficente Carolina Maria de Jesus (Nações Africanas). Confira o cardápio completo aqui.

A 34ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste tem como apresentador os Supermercados São Vicente, patrocínio da Dama Bier e apoio da Texfyt, Cristiantex Magazine, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e Denso. A realização é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. A produção cultural é da TG Produção Cultural.

Programação:

Sábado | 07/11/2026

13h – Marcos Estevam (Música) | Palco Fissura

14h – Corporação Musical União Barbarense – Comub (Música) | Palco Re-Virada

15h – Canta Curumim – Sandro Livahck (Música) | Palco Fissura

15h15 – Artes visuais | Intervenção

15h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

16h – Zé Rodrigo (Música) | Palco Re-Virada

16h – Kombi no Circo – Cia Atitude Teatro (Teatro) | Intervenção

16h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

16h45 – Lambe-Lambe SBO – Cia Luzes e Lendas (Teatro) | Intervenção

17h – Projeto Raízes (Música) | Palco Fissura

17h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

18h – Lis Ferraz (Música) | Palco Re-Virada

18h – Famam (Música) | Intervenção

18h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

19h – Felipe Delafiori (Música) | Palco Fissura

19h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

20h – Cadu e Diego (Música) | Palco Nações

20h15 – OKA – Cia Luzes e Lendas (Teatro) | Intervenção

20h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

21h – Heron e Gustavo (Música) | Palco Fissura

21h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

21h45 – Danças típicas: Art American Dance (Colômbia, Venezuela e Porto Rico); Cia. Giane Godoi (Egito e Países Árabes); Companhia de Dança e Teatro JK (Estados Unidos e Coreia); Estúdio Geisa Franco de Dança do Ventre (Grécia); Faces Ocultas Cia de Dança (Brasil)/Gabriela Fioravante Tap Center (Brasil); Highland Dance Brasil (Escócia e Irlanda); Laboratório da Dança Fernanda Araújo (Diversos Países do Mundo); LR Eventos e Lili Rossetti Núcleo de Artes (Povos Ciganos) | Palco Re-Virada

22h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

23h – Gustavo Mioto (Música) | Palco Nações

Domingo | 08/11/2026

13h – Raí Emanuel (Música) | Palco Fissura

14h – Bloco Apareceu a Margarida (Música) | Palco Re-Virada

14h45 – Histórias de Assombrar – Cia Luzes e Lendas (Teatro) | Intervenção

15h – Modo Sertão (Música) | Palco Fissura

15h15 – Artes visuais | Intervenção

15h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

16h – Maracatu – Estação Quilombo (Música) | Palco Re-Virada

16h15 – Jamila e Aurora – Palhaça Begônia (Teatro) | Palco Fissura

16h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

17h – Samba da Nega (Música) | Palco Fissura

17h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

18h – A Banda do Jerônimo – Circo Caramba (Teatro) | Intervenção

18h – Pagode do Renann (Música) | Palco Nações

18h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

18h45 – Lambe-Lambe Espaço Sideral – Cia Gramelô (Teatro) | Intervenção

19h – Robson Cruz (Música) | Palco Fissura

19h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

19h45 – Danças típicas: Arabesque Studio de Dança (Iraque); Baila a Lo Cubano (Países Latinos); Centro de Arte Flamenca de Campinas (Espanha); Cia de Dança Juliana Daniel (Egito); Cia Munuetto (Rússia e Índia); Laboratório da Dança Fernanda Araújo (Diversos Países do Mundo); Megume e Megumetes (Japão); Transcender Cia de Artes (Argentina e Áustria) | Palco Re-Virada

20h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

21h – Dilsinho (Música) | Palco Nações

Serviço:

34ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

7 de novembro (sábado) | Abertura dos portões às 12h

Gustavo Mioto (23h)

8 de novembro (domingo) | Abertura dos portões às 12h

Dilsinho (21h)

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida

Entrada gratuita

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