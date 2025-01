Bloco do Croco 1o do carnaval Americana a divulgar pré-programação

O Bloco do Croco já começa a dar os primeiros passos na divulgação de sua programação. Formado em 2023, o Bloco do Croco tem como objetivo contribuir para o resgate das tradições carnavalescas de Americana, promovendo a cultura local e incentivando a participação da população.

A pré-programação do Bloco do Croco terá início no último final de semana de fevereiro (21 a 23)

durante o tradicional carnaval antecipado de São Thomé das Letras-MG. A Trip019 está organizando uma excursão para aqueles que desejam aproveitar essa imersão cultural no sul de Minas Gerais. As informações estão no Instagram @Trip019.

Em Americana, a concentração do bloco já está marcada para acontecer no Bar do Pezão no dia 1 de março. Anderson Kbça, um dos organizadores do bloco, destaca que estão em andamento boas conversas com a Vibes Coffee Shop e também com a Prefeitura de Americana, que está promovendo um chamamento público para o carnaval de rua da cidade.

Anderson Kbça também convida os empresários locais que desejam contribuir para o resgate dessa manifestação popular tão querida, o carnaval, a entrarem em contato e se unirem a essa causa.

“O carnaval é uma oportunidade de promover a inclusão e a diversidade. Com apoio do setor privado, poderemos realizar ações sociais, como doações para instituições locais e promoção de atividades que beneficiem a comunidade,”completou Kbça.

O contato pode ser feito pelo telefone e Whatsapp 19 99586.6071. Outras informações pelo Instagram @Crocodilogangue e pelo site www.ganguecrocodilo.com.br

