O craque Dudu decidiu xingar sua ex-patroa Leila Pereira mas apagou os insultos logo após o ataque publicado em post no instagram.

Durante o lançamento do novo patrocinador Máster do clube paulista nesta segunda-feira (13), a mandatária alviverde afirmou que Dudu deixou o clube pela porta dos fundos.

Leila sobre Dudu

– Ele saiu pela porta dos fundos. No meio do ano quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões.

Resposta do craque que agora vai defender o Cruzeiro.

– O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera diferente da sua sra Leila Pereira. Me esquece VTNC.

