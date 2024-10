BODYBALANCE™: A revolução da saúde mental e física

O BODYBALANCE™ mistura movimentos suaves e potentes de três das mais reconhecidas práticas de bem-estar. Essa modalidade democrática atende a todos os públicos e não possui contraindicações. O treino moderno combina técnicas de yoga com elementos de tai chi chuan e pilates, oferecendo uma experiência equilibrada e completa. “Trabalhamos a respiração, concentração, flexibilidade e força, sempre buscando a harmonia entre corpo, mente e alma”, comenta Carla Vereza, professora da Bluefit especializada em dança e consciência corporal. Por que essa aula é tão especial? Um treino moderno e acessível para todos As aulas, com duração entre 30 e 55 minutos, proporcionam uma experiência imersiva. As músicas cuidadosamente selecionadas acompanham os movimentos, que ativam e relaxam o corpo. A prática regular dessa modalidade fortalece os músculos e promove a saúde mental – uma área que, segundo pesquisa da IHRSA Fitness Brasil (2022), apenas 20% das academias do país priorizam. O compromisso da Bluefit com a saúde mental A conexão entre exercício físico e saúde mental tem sido amplamente estudada por especialistas do mundo todo, e os benefícios são inegáveis. Um estudo de 2022, publicado no JAMA Psychiatry, revelou que níveis moderados de exercício podem reduzir o risco de desenvolvimento de depressão em até 25%. Pesquisadores observaram esse efeito em diferentes grupos de adultos, mostrando que o exercício não apenas auxilia aqueles que já enfrentam desafios mentais, mas também desempenha um papel preventivo. Outra pesquisa, revisada e publicada pelo British Journal of Sports Medicine, em 2023, analisou mais de noventa estudos. O estudo concluiu que a prática de exercícios reduz significativamente os sintomas de depressão, ansiedade e estresse psicológico em diversas populações. Atividades de maior intensidade geraram melhorias mais pronunciadas, embora o impacto positivo também tenha sido evidente com exercícios de menor intensidade. Na Bluefit, a saúde mental é prioridade em todos os aspectos, desde a criação de aulas voltadas para o equilíbrio entre corpo e mente até a promoção de um ambiente acolhedor e de suporte aos alunos. “Queremos oferecer mais do que um simples treino. Nossa missão é ajudar nossos alunos a encontrar uma forma de cuidar da mente e do corpo de maneira integrada, potencializando o bem-estar geral”, afirma Vinícius Ribeiro, diretor nacional de operações da Bluefit, professor de educação física e treinador apresentador internacional Les Mills. Depoimentos que emocionam O BODYBALANCE™ tem conquistado espaço entre alunos que buscam uma pausa para aliviar o estresse e reconectar corpo e mente. Nay Bernardes, publicitária de 26 anos, descreve a aula como uma experiência transformadora. “Já cheguei a chorar durante a meditação. É incrível o quanto essa aula me ajuda a desacelerar e cuidar de mim mesma em meio à correria do dia a dia”, desabafa. Um leque de opções para todos os gostos A Bluefit oferece, além do BODYBALANCE™, diversas modalidades, como musculação, lutas, ginástica, dança e os programas coreografados da LESMILLS™. O ambiente é moderno e confortável, com ar-condicionado, vestiários completos e estacionamento próprio, garantindo mais comodidade aos alunos. Cada pessoa pode escolher o plano ideal e aproveitar uma estrutura pensada para proporcionar bem-estar e resultados eficientes. Descubra os 4 benefícios do BODYBALANCE™ na Bluefit: Melhora a respiração: Expansão pulmonar, respiração controlada e profunda reduzem a ansiedade e o estresse. Aumenta a concentração: A combinação de movimentos e posturas ajuda a focar na aula e nas tarefas diárias. Fortalece e flexibiliza o corpo: Técnicas que potencializam força muscular e flexibilidade, melhorando a postura. Equilíbrio entre corpo, mente e alma: Um momento de autocuidado que reflete em todas as áreas da vida. 