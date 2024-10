Homens que provavelmente traficavam crack em Santa Bárbara d’Oeste perderam a droga na noite desta terça-feira em prédios abandanados do parque Olaria.

O caso aconteceu por volta das 22h40 mas ninguém foi preso na ação, que resultou em apreensão de drogas (crack).

Abaixo a resenha enviada pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP

*APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Sandrin .🚨GCM Andrade .🚨GCM Edmilson

.📍DATA: 22 de Outubro de 2024 .📍HORA: 22:40

.📍LOCAL: Rua Alvarenga Peixoto oposto 443 Parque Olaria

🛑 *Apreensão de drogas crack

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pela rua Alvarenga Peixoto , visualizamos alguns indivíduos no interior dos prédios abandonados existentes local, devido ao local ser escuro não foi possível identificar os suspeitos.

Ao notarem a presença da viatura se evadiram do local, diante do exposto foi efetuada uma averiguação com uso de lanternas sendo possível localizar em um dos apartamentos abandonados uma sacola plástica contendo no seu interior 189 pedras de crack, 5 pedaços maiores da mesma droga( crack ) 13 eppendorfs de cocaína, mais 3 pedaços maiores da mesma droga ( cocaina) 2 balanças de precisão, uma colher e um coador com vestígios de drogas e 1000 eppendorfs vazios que seria usados para embalar as drogas, diante dos fatos todos entorpecentes e materiais foram apresentados no Plantão Polícia para apreensão.

