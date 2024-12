Boletim das rodovias e dos pedágios do Natal paulista

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa as condições de tráfego nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado de São Paulo às 9h desta terça-feira (24).

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Operação 5X5- Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia dos Tamoios

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 21 concessionárias, que atuam em mais de 11 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações das empresas operadoras, ações fiscais ocorridas nos terminais rodoviários e nas rodovias para acompanharem a operação das linhas regulares, bem como para acompanharem a prestação do serviço de fretamento e transporte de estudante, além de coibir o transporte clandestino ou não autorizado. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.

