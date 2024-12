O deputado estadual bolsonarista Felipe Franco (União Brasil), aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), denunciou uma suposta agressão policial durante o show do cantor Chris Brown, realizado na noite deste domingo (22), no Allianz Parque, em São Paulo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão envolvendo o casal, seguranças e policiais militares.

De acordo com os relatos, o incidente teria se iniciado quando o Franco e a sua esposa, a influenciadora Inaê Barros, tentaram acessar outra área do camarote, onde afirmam ter direito de estar. Nas imagens divulgadas por Inaê, é possível ver o deputado com o olho direito visivelmente inchado.

O deputado fez uma ‘live’ no momento do entrevero

“É assim que nos tratam quando tentamos mudar de lugar no camarote. Estávamos com todas as pulseiras. A segurança nos permitiu voltar, mas depois nos mandou para fora, batendo no meu celular e jogando-o no chão.

Leia Mais Notícias do Brasil

Ele continuou a narração

Só queríamos curtir o show. Estamos aguardando medidas contra a segurança que nos agrediu. Não fizemos nada, apenas pedimos para mudar de lado”, escreveu Inaê em suas redes sociais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP