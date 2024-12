A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transporte e Sistema Viário (Utransv), fechou 2024 promovendo diversas melhorias no trânsito, visando a segurança de motoristas e pedestres, além das campanhas de trânsito e projeto educativo com as crianças.

“Temos o objetivo de cada vez mais sensibilizar as pessoas sobre a importância do respeito no trânsito, realizando ações durante todo o ano. Além do projeto Educação no Trânsito com as crianças nas escolas e entidades assistenciais”, disse o secretário adjunto de trânsito, Marcelo Giongo.

Obra também no Aeroporto Americana

Neste ano, foram revitalizados e implantados 21 mil metros quadrados de sinalização horizontal em ruas, avenidas e no Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação. O serviço é executado diariamente pelas equipes de pintura de via da Prefeitura de Americana.

Com o objetivo de educar o trânsito em pontos com ocorrências de acidentes, a Utransv implantou dezenas de rotatórias e instalou redutores de velocidade em ruas e avenidas.

O projeto Educação no Trânsito levou a ação para milhares de crianças, que tiveram palestras com elementos lúdicos e abordagem de conceitos de trânsito, as vias, prioridades, influência do clima e legislação relativa, além das normas na prática na Cidade Mirim, dirigindo bicicletas em um circuito com pista, semáforos, faixas de pedestres e a devida sinalização de trânsito.

Outro investimento importante foi a troca de 23 novos ônibus da frota do transporte público, totalizando o investimento de R$ 25 milhões, custeados pela concessionária Sancetur.

Os veículos contam com ar-condicionado, entrada USB para carregamento de celulares, plataforma de acessibilidade, câmera de monitoramento, poltrona conforto, GPS e Wi-Fi.

“Temos uma das frotas mais novas de transporte urbano do Estado de São Paulo. Isso mostra a preocupação do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi em oferecer um transporte digno aos usuários”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Atualmente, os veículos da frota do transporte público de Americana têm no máximo dois anos de uso. Desde 2022, todos os ônibus foram substituídos por modelos zero quilômetro.

