Teste genético revela risco de melanoma e outros tipos de câncer

O Dezembro Laranja, campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele, traz um alerta importante sobre o melanoma, o tipo mais agressivo da doença. Embora a exposição ao sol seja o principal fator de risco para o melanoma, é fundamental entender que o câncer também pode ter um componente genético. A hereditariedade pode desempenhar um papel importante no surgimento de diversos tipos de câncer, inclusive o melanoma, e a conscientização sobre isso é essencial.

Quando se fala em câncer, uma das principais questões que os médicos investigam é o histórico familiar do paciente. Afinal, muitas vezes a predisposição para a doença pode ser passada de geração em geração. No entanto, é importante destacar que o câncer, por si só, não é uma doença herdada de maneira direta. “O que ocorre é que algumas pessoas possuem características genéticas que aumentam o risco de desenvolver determinados tipos de câncer. Essas características podem ser herdadas, configurando o que chamamos de câncer hereditário”, explica Rafael Malagoli, CEO da Bioma Genetics.

A relação genética no melanoma

A hereditariedade do câncer ocorre quando uma pessoa herda uma predisposição genética que aumenta a chance de desenvolver a doença. Em relação à herança, existe uma chance de 50% de uma pessoa herdar a predisposição genética para o câncer de um dos pais. No entanto, essa predisposição não significa que a doença será necessariamente desenvolvida. “O risco real de uma pessoa vir a ter câncer depende de diversos fatores, como o tipo de gene envolvido e outros fatores ambientais”, pontua o especialista.

Pessoas com familiares próximos que tiveram melanoma ou outros tipos de câncer de pele possuem um risco maior de desenvolver a doença. Isso ocorre porque mutações genéticas, que podem ser passadas de pais para filhos, afetam a maneira como o corpo responde à exposição solar e como as células da pele se protegem dos danos causados pelos raios UV.

Como as mutações genéticas estão relacionadas ao melanoma?

O nosso material genético contém instruções que controlam a divisão e o crescimento celular. Cada célula tem dois alelos para cada gene – um herdado de cada um dos pais. Mutações patogênicas, que são alterações nos genes, podem resultar em falhas no processo de reparo do DNA ou no controle do crescimento celular. Em alguns casos, essas mutações podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento de câncer, incluindo o melanoma.

A mutação nos genes supressores de tumor, que são responsáveis por controlar o crescimento celular, pode aumentar as chances de desenvolvimento do melanoma. Quando essa mutação ocorre, o corpo pode ter mais dificuldades em controlar a divisão celular e reparar danos ao DNA. Por isso, é essencial que pessoas com histórico familiar de melanoma ou outros cânceres de pele realizem exames regulares de detecção, além de adotar práticas preventivas, como o uso de protetor solar e o evitar a exposição solar em horários de pico.

A boa notícia é que, com o diagnóstico precoce, o melanoma pode ser tratado com sucesso. É fundamental realizar autoexames regulares para verificar sinais suspeitos na pele, como alterações nas pintas ou surgimento de novas lesões. Além disso, consultas periódicas com dermatologistas, especialmente para quem tem histórico familiar de câncer de pele, são essenciais para o acompanhamento e prevenção.

Em caso de dúvida sobre a possibilidade de predisposição genética ao melanoma ou a outros tipos de câncer, é recomendável buscar a orientação de um geneticista. Exames genéticos podem identificar a presença de mutações que aumentam o risco de câncer e possibilitar um acompanhamento mais rigoroso para a detecção precoce da doença.

O Painel de Câncer Germinativo mapeia variantes genéticas em 144 genes através da Metodologia NGS. Além do melanoma, o painel mapeia a predisposição para Mama e Ovário, Próstata, Próstata HRR, Colorretal, Gástrico, Pancreático, Cerebral, SNC, Renal, Trato Urinário, Retinoblastoma, Tireoide, Neoplasia Endócrina Tipo 1 e 2 e Síndrome de Li-fraumeni.

