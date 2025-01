Após bombar no caso do ataque ao Pix, o deputado mineiro Nikolas Ferreira virou alvo da família Bolsonaro nas redes sociais.

O pai Jair e o filho Carlos soltaram ‘indicações’ de que ‘tem deputado querendo aparecer muito’, mas um youtuber muito ligado à família deu o nome do mineiro como novo desafeto.

Nikolas foi aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump e apareceu em vídeo de outro desafeto dos Bolsonaro, o ex-coach Pablo Marçal.

Eduardo Bolsonaro em alta

Filho mais político e ‘paulista’ de Jair, Eduardo começa a surgir como provável nome para ser o candidato a presidente pelo PL em 2026 em caso de manutenção da inegelibidade ou mesmo a prisão do ex-presidente de extrema-direita.

Leia Mais Notícias do Brasil

O filho Eduardo também atacou Pablo Marçal após este gravar um vídeo com Trump. O clã ficou irritado com Marçal e neste meio de semana passou a atacar Nikolas, que tende a ser a nova estrela da extrema-direita no país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP