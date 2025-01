O prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso e o presidente da Câmara da cidade, Hélio Silva, se reuniram na manhã desta quarta-feira de olho no que podem fazer em conjunto para melhorar a cidade. Eles buscam um cenário onde o diálogo e o respeito sejam fundamentais. E ambos têm mostrado comprometimento em atender às demandas da população e garantir avanços significativos para a cidade.

O presidente Hélio Silva tem exercido papel essencial como porta-voz

do legislativo levando os anseios dos vereadores e da comunidade ao executivo com equilíbrio e serenidade. Essa interlocução fortalece a construção de novos projetos e ações que atendem diretamente aos interesses do cidadão sumariense.

Entre os temas em discussão, destacam-se iniciativas voltadas para infraestrutura, saúde e assistência social, que refletem os principais clamores dos moradores. A postura proativa do presidente da Câmara em articular as demandas legislativas com o executivo tem sido fundamental para a elaboração de políticas públicas mais eficientes e alinhadas às necessidades da cidade.

Com essa parceria fortalecida, Sumaré avança em direção a um modelo de gestão pautado na colaboração, transparência e foco no bem-estar coletivo.

