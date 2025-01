Estados Unidos autorizam sachês de nicotina para substituir cigarros tradicionais

A agência americana Food and Drug Administration (FDA) autorizou pela primeira vez a venda de sachês orais de nicotina no país. O ZYN se tornou, na semana passada, o primeiro e único sachê de nicotina autorizado nos Estados Unidos. Os sachês são pequenas bolsas de celulose que dissolvem quando colocadas na boca e a nicotina é então absorvida. O ZYN é produzido pela Swedish Match, que foi adquirida pela Philip Morris International (PMI) em 2022.

A FDA avaliou que o produto atende aos padrões de saúde pública legalmente exigidos pela Lei de Prevenção do Tabagismo Familiar e Controle do Tabaco de 2009. Entre várias considerações importantes, a avaliação da agência mostrou que o ZYN apresenta menor risco de câncer e outras condições graves de saúde do que o cigarro convencional.

Para obter autorizações de comercialização, “a FDA precisa de evidências suficientes de que os novos produtos oferecem mais benefícios à saúde da população do que riscos,” disse Matthew Farrelly, Ph.D., diretor do Office of Science no Center for Tobacco Products da FDA. “Neste caso, os dados mostram que esses produtos de sachês de nicotina atendem a esse critério ao beneficiar adultos que usam cigarros e/ou produtos de tabaco sem fumaça e mudam completamente para esses produtos.”

“Este é um passo importante para proteger a saúde pública ao fornecer melhores alternativas aos cigarros tradicionais de tabaco para adultos com mais de 21 anos. Estima-se que 45 milhões de americanos consumam regularmente nicotina e cerca de 30 milhões deles fumam a forma mais prejudicial de consumo de nicotina”, disse Tom Hayes, presidente da Swedish Match América do Norte.

A empresa está comprometida com práticas de marketing responsáveis ​​focadas em limitar o acesso a adultos com 21 anos ou mais.

O produto faz parte da estratégia da PMI para passar de fabricante de cigarros convencionais para a posição de líder em produtos sem fumaça. Esses produtos já totalizam mais de 38% da receita líquida total da PMI no primeiro semestre de 2024.

Tabaco aquecido – A categoria de produtos livres de fumaça inclui além dos sachês, dispositivos eletrônicos com tecnologia de tabaco aquecido, que são alternativas para adultos fumantes que desejam abandonar o cigarro convencional.

Nicotina e mais

O sistema de dispositivo eletrônico aquece o tabaco por indução, sem queimá-lo, reduzindo a exposição dos compostos tóxicos em até 95% em relação ao cigarro convencional. A tecnologia de tabaco aquecido ainda não é comercializada no Brasil, mas já está presente em mais de 90 mercados, como a União Europeia, Nova Zelândia, México e Canadá.

Desde 2008, a PMI já investiu mais de 12,5 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de produtos sem fumaça, incluindo o tabaco aquecido, assim como em sua fundamentação científica e em estudos de percepção e comportamento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP