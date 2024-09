Bolsonaro detona Marçal por comparar cadeirada com facada e tiro

O ex-presidente da república Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo detonando o candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), após o coach ter comparado a cadeirada que levou do também candidato Datena (PSDB) à facada levada por Bolsonaro e ao tiro que atingiu Donald Trump. O vídeo foi publicado nas redes sociais do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bolsonaro chamou o episódio de “lamentável” e acusou Marçal de ter provocado Datena até o seu limite. “Condeno a cadeirada e condeno a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado nesse episódio, é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do trump e a facada que eu levei em setembro de 2018”, disse.

O ex-presidente ainda lembrou que, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora, a facada poderia ter sido mortal.

“Agora, usar um episódio desse da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o Trump, para conseguir o poder é lamentável”, disse Bolsonaro.