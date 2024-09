Conheça o perfil dos 276 candidatos a vereador em Americana

Em tese, a Câmara Municipal de Americana é um espelho da sua comunidade. Através dos dados fornecidos pela Justiça Eleitoral, com 276 candidatos à vereança, podemos refletir o quanto esse reflexo do Poder Legislativo estará mais próximo ou distante do perfil da população a quem ele dará voz nos próximos quatro anos.

São 237.240 habitantes, a mulheres têm vantagem numérica – são oito mil moradoras a mais. Na nossa cidade, 70% das pessoas se autodeclaram brancas, menos de 5% são pretas e, ainda, 0,09% são indígenas. Entre nós, convivem mais pessoas acima de 60 anos (18%) a jovens com menos de 15 anos (16%); o maior percentual relativo de pessoas idosas na região. O rendimento médio da população é um pouco inferior a 3 salários-mínimos mensais.

Então, o que os dados sobre os candidatos em 2024 revelam sobre o futuro da Câmara?

Atualmente há 16% de parlamentares mulheres eleitas. Para quem dá valor ao aumento de participação feminina na política, o primeiro balde de água fria. Exatamente como em 2020, 67% dos candidatos são homens. Nas eleições de 24 anos atrás, apenas 22% dos candidatos eram mulheres, pouco mudou.

Nessas eleições, a candidata mais jovem é do AGIR e tem 20 anos, enquanto o mais idoso completou 81 anos em maio, e tenta vaga pelo Partido Verde. Entre 20 e 49 anos, são 136 candidatos, um empate com os 140 de faixas com mais idade. Mas a maioria tem entre 40 e 59 anos.

59% são casados, 13% divorciados, 26% solteiros e 2% viúvos. Uma certeza: nenhum vereador será quilombola. O grupo profissional que mais se destaca é o de empresários e comerciantes, eles são 18%. 10 médicos e 13 advogados estão na disputa. Nas urnas, 13 candidatos usarão o título de PROFESSOR em seu nome político – na esquerda e na direita. Aliás, mais da metade tem diploma de ensino superior completo.

A imensa maioria (211 postulantes) não valorizou em declarar sua orientação sexual; dos demais, 96% se dizem heterossexuais. Alinhado às pautas de diversidade sexual, o PSOL tem o único candidato pansexual da disputa. Também se apura que 73% são cisgêneros.

Estatisticamente, podemos notar que o recorte de “homens brancos heterossexuais com diploma universitário e renda acima da média populacional” será a composição majoritária do Poder Legislativo até 2028. Não sendo homem, a tendência será uma mulher mantendo os demais padrões, e assim por diante. Aqui, Estatística e História podem se unir e nos revelar o resultado de um processo eleitoral.

E o prefeito?

Essa lógica se mantém, mas a margem é de 100% de certeza que Americana será chefiada por uma pessoa branca com ensino superior completo e com renda ou patrimônio muito acima da média. Porém, o papel institucional de representar cabe mesmo aos vereadores, que devem ser escolhidos pelo seu compromisso com a cidade em primeiríssimo lugar.

Bruno Santos é bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp, especialista em gestão pela USP, professor e assessor parlamentar.