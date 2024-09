Após o sucesso e a grande receptividade da caminhada do último sábado, o Prefeito e candidato à reeleição Leitinho Schooder e seu Vice Alessandro Mineirinho, promovem neste sábado, dia 21 de Setembro de 2024, mais uma passeata de campanha visando as Eleições Municipais 2024. Desta vez, o local escolhido serão as ruas do Jardim São Jorge e região. A concentração está marcada para as 8h, na Rua Salvador, altura do número 99 (próximo à Igreja Católica do Jardim São Jorge).

No último dia 14 de Setembro, durante toda a manhã, mais de 300 pessoas, entre elas candidatas e candidatos a vereador, acompanharam o prefeito e Mineirinho pelas ruas da Vila Azenha, Jardim Fadel e Jardim Flórida.

“É muito bom ver a receptividade e a aceitação da população à nossa mensagem. Todos estavam de braços abertos e empenhados para que o trabalho da nossa gestão continue cada vez melhor. Muito obrigado a todos que participaram e vamos para cima!”, postou Leitinho em suas redes sociais, agradecendo o apoio recebido na caminhada.

Além disso, Leitinho continua caminhando por bairros e ruas comerciais da cidade durante a semana, e promovendo reuniões com candidatos a vereador e cidadãos durante a semana, sempre à noite.

E, na última quinta-feira à tarde, ainda aproveitou para pedir votos da forma mais humilde possível, como fez nas seis Eleições Municipais anteriores: no semáforo do cruzamento das Avenidas Ampélio Gazzetta e Dr Eddy de Freitas Crissiúma, região central da cidade – sempre recebendo o apoio e o carinho da grande maioria dos motoristas e transeuntes, principalmente das crianças.

A atuação do Prefeito Leitinho nesta Campanha Eleitoral, bem como suas realizações e propostas para um eventual segundo mandato, pode ser acompanhadas em suas redes sociais oficiais, disponíveis em https://www.instagram.com/leitinhonovaodessa/.

Leitinho bem na pesquisa

Na mais recente pesquisa eleitoral registrada, divulgada recentemente pela TV TodoDia/Ágili, o atual Prefeito Leitinho cresceu ainda mais, subindo para 51,8% das intenções de voto – bem à frente do segundo colocado, que tem 23%. Ou seja, se as Eleições Municipais 2024 fossem hoje, Leitinho estaria reeleito.

Além disso, o mais recente levantamento eleitoral mostra que a preferência dos eleitores por Leitinho cresceu 4,4 pontos percentuais com relação a um mês atrás, enquanto seu adversário mais próximo perdeu 5,1 pontos percentuais.

