Bolsonaro e Tarcísio confirmam presença na Festa do Peão

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, devem estar na Festa do Peão de Americana, que tem início nesta sexta-feira.

Os políticos confirmaram presença, porém, em dias separados. A informação é de que Bolsonaro estará no evento na sexta-feira, dia 14 e Tarcísio no sábado, dia 15. O NM levantou que a prefeitura está tentando uma alteração para que os dois estejam no rodeio no mesmo dia.

