Lucas Leoncine ouve demandas de moradores da região da Vila Santa Catarina

O vereador Lucas Leoncine (PSD) reuniu-se na quinta-feira (6) com moradores da Vila Santa Catarina para ouvir demandas e necessidades de melhorias para a região. Durante a visita ao bairro, o parlamentar recebeu solicitações de podas de árvores em pontos que atrapalham a iluminação pública no período noturno e reforço de sinalização em diversas ruas, com o objetivo de melhorar a identificação para pedestres e motoristas.

Leoncine ouviu ainda diversas demandas de trânsito, especialmente em relação a acidentes que ocorrem com frequência na Rua Ari Meirelles. “Os moradores nos procuraram com o objetivo de pedir apoio em reinvindicações ligadas ao trânsito e a podas de árvores que estão atrapalhando a iluminação noturna. Após esta visita, pude detectar algumas situações que iremos levar ao conhecimento do Poder Executivo através de indicações, para cobrarmos essas melhorias”, comentou o parlamentar.