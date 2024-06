Com investimento milionário, aeroporto de Americana porderá receber jatos

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta sexta-feira (7) um investimento de R$ 16,2 milhões para obras de reforma e ampliação do Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação, por meio de liberação do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) com recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC).

As melhorias contemplam o alargamento da pista de pouso e decolagem, além da recuperação da faixa de pista e pátio de aeronaves, drenagem, regularização de áreas de segurança e auxílios à navegação aérea, entre outras melhorias. A nova infraestrutura permitirá a ampliação da operação de aeronaves da aviação geral até o código 2C, de aeronaves modelo ATR42.

Os recursos foram intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, atendendo a pedido do administrador do aeroporto de Americana, Levi Rossi.

“Um investimento de extrema importância para o desenvolvimento aeroportuário de Americana. Isso fortalece a economia, gerando mais empregos e desenvolvimento para todo o Estado. Essas novas infraestruturas vão adequar o aeroporto para a operação de aeronaves com alcance internacional, atendendo a evolução de demanda. Agradeço ao deputado Cezinha de Madureira por intermediar esses recursos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância das parcerias na busca por recursos para o município. “Gratidão ao deputado federal Cezinha de Madureira por tudo que está fazendo. Nossa gestão tem buscado recursos junto aos governos estadual e federal, e deputados, para que Americana conquiste recursos para todas as áreas. Isso tem feito a diferença nessas inúmeras melhorias que o município vem realizando”, destacou.

“Uma luta de 12 anos está se tornando realidade. Hoje estamos lançando a primeira fase desta obra, que vai chegar a R$ 40 milhões, que será executada em algumas etapas. Vamos aumentar o comprimento e a largura da pista, para receber aeronaves de maior porte, para ter aqui mais emprego e desenvolvimento para Americana e região. Meu agradecimento especial ao prefeito Chico Sardelli, ministro dos Portos e Aeroportos, Silvinho (Silvio Costa Filho), governador Tarcísio de Freitas e presidente Bolsonaro, que liberou o recurso, e a todos que lutaram para proporcionar esse investimento”, disse o deputado Cezinha de Madureira.

O projeto de estudos e engenharia do aeródromo foi desenvolvido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). No valor de R$ 740.886,95, o recurso também foi intermediado pelo parlamentar junto ao governo federal.

A pista de pouso e decolagem, atualmente com 1.100 x 18 metros, passará a operar com 1.100 x 23 m, com reforço no número de classificação do pavimento (PCN), de 9 para 13, assim como a implantação de área de giro na cabeceira da pista. Estão previstas também a ampliação das faixas de pista e implantação de áreas de segurança (RESAs) nas cabeceiras, além da restauração das pistas de taxiway, com implantação de acostamentos.

“Após a aprovação do projeto e orçamento, estamos enviando todas as documentações necessárias para o governo federal para a criação do edital e, consequentemente, a abertura do processo licitatório para a contratação da empresa que executará as obras”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Para permitir operações noturnas, entre outros investimentos previstos na fase de intervenção do aeródromo, estão a implantação do novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado e biruta, além da implantação do sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) em ambas as cabeceiras.

“O movimento no Aeroporto de Americana vem crescendo a cada dia. E depois de muitos anos, estamos conquistando esse importante recurso que vai impactar diretamente nas operações, atraindo novas aeronaves e intensificando a chegada de novas empresas. Esse é um momento histórico para Americana, após muitos anos de trabalho em conjunto com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o deputado Cezinha de Madureira, e as secretarias de Obras e Convênios”, comemorou o administrador do aeródromo, Levi Rossi.

O anúncio contou ainda com a presença dos secretários Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios), do secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, dos vereadores Thiago Martins e Lucas Leoncine, do vereador de Limeira Elias Barbosamaili e do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches.